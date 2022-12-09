Бишкек. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

СРОКИ СВО

- Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем нет. Достаточно прозрачно ведет себя министерство обороны. Все, что происходит на земле, отражается в сводках, все так объективно и обстоит. А вот процесс урегулирования в целом, он будет непростым и потребует определенного времени, но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле.

Президент заявил, что СВО "идет своим чередом". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

- В Штатах есть теория и даже практика превентивного удара, у нас нет. В нашей стратегии сформулирован ответно-встречный удар. Когда система предупреждения о ракетном нападении фиксирует старты ракет в направлении России, начинается ответ. С нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Сотни! Остановить их невозможно. Но это все-таки ответ. Это значит, что падение головных частей ракет противника на территорию Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это сдерживающий фактор. Но если противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, то это заставляет нас задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такими идеями.

МЕРКЕЛЬ РАЗОЧАРОВАЛА

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила немецким журналистам, что минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало ее, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса.

ПОТОЛОК НЕФТЯНЫХ ЦЕН

Владимир Владимирович прокомментировал европейский план по ограничению нефтяных цен.

- Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию.

Президент обмолвился, что пока потолок цен ни на что не влияет, так как российская нефть и без ограничений продается примерно за 60 долларов или дешевле. Мы делаем большую скидку главным покупателям, в первую очередь, Индии.