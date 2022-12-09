В ДНР и ЛНР началось формирование отделений Центробанка России

В новых регионах России идет активное создание отечественной банковской системы. В Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях уже работают десятки отделений Промсвязьбанка (ПСБ), а на днях был опубликован указ Президента России «О некоторых вопросах осуществления деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» на территориях ДНР и ЛНР».

Документ прописывает, каким образом эти регионы будут интегрированы в российскую банковскую систему. Первым делом органы власти обеих республик должны заключить соглашения с Центробанком РФ о создании на базе Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР территориальных отделений Банка России. Такие отделения работают во всех субъектах РФ.

Затем главные банки двух республик преобразуются в общества с ограниченной ответственностью - причем 100% капитала в каждом из них будут принадлежать соответственно ЛНР и ДНР. После этого финансовые ООО будут проданы российскому ПСБ за символическую цену в 1 рубль. Клиентам и партнерам Центрального республиканского банка ДНР и Госбанка ЛНР, беспокоиться по поводу их реорганизации не стоит - все их обязательства переходят ПСБ как правопреемнику.

После завершения оргпроцедур в новых регионах начнет действовать полноценная банковская архитектура - такая же, как и в других субъектах России: отделение Центробанка и банки, ведущие операции с гражданами и юрлицами. Да, крупный банк пока один, но лиха беда начало - по проторенной дорожке подтянутся и остальные.

- Промсвязьбанк уже активно работает в ЛНР и ДНР, - отметил председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков. - Думаю, уже со следующего года начнут приходить и другие банки. Возможно, это будут крымские кредитные учреждения, в частности, РНКБ (Российский национальный коммерческий банк - крупнейший банк Республики Крым и Севастополя, головной офис расположен в Симферополе, есть сеть отделений в Краснодарском крае. - Ред.). Ситуация с банковским обслуживанием в новых российских субъектах будет не хуже, чем, например, в Крыму или близлежащих областях страны.

Есть у ПСБ отделения и в Запорожской и Херсонской областях, но пакет услуг там пока не настолько полный, как в других российских регионах.

По мнению депутата, со следующего года в Новой России активно заработают и отделения Центробанка.

- Такие подразделения уже создаются во всех 4 субъектах федерации на присоединенных территориях, - продолжил Аксаков. - Процесс идет довольно активно. Думаю, они будут готовы к работе уже в первой половине следующего года.

СПРАВКА «КП»

Промсвязьбанк - полностью государственный банк, является основным для проведения операций по гособоронзаказу. Входит в топ-10 банков страны по объему активов.