«Работаем, брат!» - красноречивый шеврон морпеха Черноморского флота (Херсонское направление).

После отвода российских войск с правого берега Днепра в районе Херсона линия соприкосновения застыла, словно заморозками скованная. Но на самом деле скован не фронт, а части ВСУ, вынужденные уцепиться за рубежи и гадать, что им готовят наши войска. В то же время с российской стороны идет планомерная боевая работа. Ее результатом должно стать существенное истощение ресурсов противника. Сейчас время за нас. Пока Украина пытается справиться с последствиями наших высокоточных ударов, у Российской армии есть время и возможность укрепить зону СВО новыми частями, укомплектованными из мобилизованных парней. А обстрелянные ударные подразделения освободить для решающего наступления.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ

На Украине заговорили о скором наступе, взятии Крыма, Мариуполя… Что ж, прекрасно, то, что в Киеве называют формирующимся ударным кулаком на Южном направлении, окажется связанной, не способной действовать ни под Херсоном, ни где бы то было еще группировкой. Потому что наступы лета и осени стоили ВСУ невероятно дорого, эти потери Украина уже вряд ли сможет восполнить.

Рассказы Зеленского о скорых перемогах западным журналистам - это попытка сохранить иллюзию собственной состоятельности в то время, когда ни о каком преимуществе в живой силе больше не может быть и речи. В районе Херсона и под Запорожьем российские артиллеристы, ракетчики, летчики словно молотом выбивают украинские подразделения и технику с передовой.

«…оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в Херсонской области… сбито три беспилотных летательных аппарата… в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов РСЗО HIMARS…» Это выдержки из сводок только одного дня.

Еще страшнее для ВСУ наши удары по объектам в их тылу. Украина неминуемо столкнется с нехваткой людей, техники и боеприпасов. Если уже не столкнулась. Взять, к примеру, удар высокоточными ракетами по Кривому Рогу - он парализовал целый железнодорожный узел. Взгляните на карту: от Кривого Рога идут транспортные коммуникации и в Херсон, и в Энергодар. Как раз туда, где Киев пытался создать свой пресловутый кулак для атаки.

В тот же день российские ракеты ударили по Запорожью. Информация о пораженных объектах крайне скупа, Киев запретил распространять информацию об успехах российских ударов. Но ясно, что не по гражданским бьем: уничтожаются топливные базы, склады, транспортные узлы и производственные предприятия. Украина уже столкнулась с дефицитом производственных и ремонтных мощностей, им уже негде ремонтировать и собственную, и поставленную Западом боевую технику. Но то ли еще будет…

«Ярость» - так экипаж назвал самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».

УГРОЗА ОКРУЖЕНИЯ

То, что на юге удалось сковать большие силы Киева, здорово помогло нашим бойцам под Донецком и Луганском. Там идут постоянные позиционные бои, и тот факт, что у ВСУ нет возможности перебросить сюда дополнительные силы, склоняет чашу весов в нашу пользу. В ДНР войска даже перешли в наступление: пока речь идет о небольших населенных пунктах - Озаряновка, Курдюмовка и другие. Однако именно из таких маленьких шажков складывается оперативный перевес. К тому же, по мнению экспертов, контроль над этими населенными пунктами поможет выйти к Константиновке и создать угрозу окружения Бахмута. По нынешним временам угроза окружения - это чуть ли не гарантия того, что очередной населенный пункт будет освобожден.

Кстати, активные действия российских войск, постоянные угрозы их прорыва на том или ином направлении сами по себе сковывают противника, лишают его мобильности. Если раньше одно подразделение за счет быстрого перемещение могло прикрывать несколько критических участков, то теперь, когда давление идет по всему фронту, такой возможности нет. Помните, когда в Харьковской области нацисты нащупывали наши оголенные участки и прорывались через них? Российские войска сейчас делают почти то же самое.

НОВАЯ ТАКТИКА

Мало того что у ВСУ большие проблемы с людьми и снабжением, так они еще сами распыляют силы. Например, пытаются создать ударный кулак еще и в Харьковской области. На направлении Сватово - Кременная идут позиционные бои, украинцы периодически даже пытаются атаковать. Но, как рассказывают бойцы, атаки эти становятся все слабее и слабее. В них участвует все меньше боевиков и техники, и все попытки прорыва удается отбить.

На этом рубеже, кстати, уже воюют артиллерийские батареи мобилизованных ребят. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, побывав в одном из таких подразделений, отметил, что их командиры применяют новую тактику поражения целей. Получают от разведки координаты врага и тут же открывают огонь, минуя многочисленные этапы согласований, на которые раньше тратилась уйма времени. Иногда бывало, что удар наносился через часы, когда цели уже и след простыл. Теперь же эффективность ударов увеличилась в разы, разведчики все чаще благодарят артиллеристов за точность и своевременность.