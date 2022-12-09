Люди вынуждены бежать от расправ Зеленского

Фото: Министерство труда и соцзащиты Херсонской области

ЭВАКУИРОВАЛИ БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Киевские власти заставили жителей Херсона бежать из своих домов, а потом довели город до катастрофы. Сейчас там нет света, воды и отопления. Но, самое главное, Россия смогла вовремя организовать эвакуацию мирных жителей и сохранить им жизни.

- Вооруженные представители киевского режима чинят расправы над мирными жителями, заподозренными в симпатиях к России, - сказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. - Люди, вынужденные бежать от нацистов на левый берег Днепра, получают всестороннюю помощь.

Среди эвакуированных оказались маломобильные жители Херсона. Их перевозку из опасной зоны взяло на себя министерство здравоохранения. Как сообщил глава ведомства Вадим Ильмиев, более 20 маломобильных жителей Херсонской области эвакуировали на левый берег Днепра - в Геническую центральную районную больницу.

- Мы оказываем первую и всю необходимую помощь маломобильным гражданам и размещаем их в медучреждениях нашего региона, - сообщил Вадим Ильмиев.

Пожилую жительницу города Алешек, которая не может ходить, довелось вывозить практически из-под обстрелов.

- Ей 80 лет, у женщины глаукома последней степени, она неходячая. Данная эвакуация состоялась благодаря министерству труда и социальной политики Херсонской области в лице замминистра Лебедкина Владимира Ивановича и МЧС. Женщина благополучно была вывезены из Алешек в больницу Каланчака, - уточнили в администрации Херсонской области.

На данный момент эвакуировано больше 115 тысяч человек. Одни согласились уехать в другие регионы страны, другие остались на левобережье, не желая далеко уезжать из родных мест. Как сказал Владимир Сальдо, эвакуированные получают поддержку со всей России.

САМОЕ ЦЕННОЕ - ЖИЗНЬ

Крым первым принял эвакуированных жителей Херсонской области. После этого другие регионы, в том числе Краснодарский край, разместили у себя херсонцев.

Многодетная мать, воспитывающая троих детей, поделилась впечатлениями о том, как она живет в Туапсе после эвакуации.

- Когда мы приехали, нас поселили в отличный пятиместный номер. Здесь очень хорошие кровати и диваны, очень красивый вид на море. Вкусно готовят, трехразовое питание. Климат хороший, детям тут очень нравится. К нам приходили из управления социальной защиты Туапсе, мы оформили все социальные выплаты. К нам очень доброжелательно относятся. Когда я оформлю гражданство, то я получу здесь материнский капитал и жилищный сертификат. Мы решили остаться здесь и купить жилье в Туапсе, - говорит она.

Многодетная мама добавила, что жизнь - это самое ценное, что есть у нас.

- Мы можем восстановить наши дома, купить или отремонтировать имущество, жизнь - никогда! Я считаю, что, согласившись на эвакуацию, приняла одно из самых верных решений в жизни, - улыбнулась она.