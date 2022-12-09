«Ждем парней в вузах»: в ЛНР демобилизовали студентов

Сергей Кириенко на встрече с демобилизованными студентами ЛНР.

Из окопов - за парты. Ранее мобилизованные студенты ЛНР возвращаются в вузы с удостоверениями ветеранов боевых действий. Ребята признаются, что пойти служить было их долгом. Но распоряжение Владимира Путина о демобилизации студентов Донбасса, данное им 13 ноября, оперативно выполняется. Все вузы в республике сейчас работают в очном режиме и готовы вновь принять учащихся, «отлучившихся» на службу.

МЕДАЛИ ГЕРОЯМ

Выполняя президентское распоряжение, 18 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы студентов, которых ранее призвали в рамках мобилизации. Ребят, побывавших на передовой, не просто чествовали добрыми словами - лучшие из студентов получили государственные медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также награды ЛНР.

- Спасибо вам, - обратился к студентам на награждении первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко, побывавший недавно в Донбассе. - Те из ребят, кто принял решение служить дальше, - вам удачи. Возвращайтесь здоровыми. Спецоперация точно закончится нашей победой. У вас тоже будет возможность вернуться в вузы и продолжить учебу. И курсы отдельные сделаем с индивидуальными программами. Все будет. А тем, кто решил учиться, желаю побыстрее включиться в учебную программу. Всего самого доброго вам.

Студенты скромно реагировали на поздравления и государственные награды. Разве что гордо произносили «Служу России!», получив медали. Улыбок не скрывали, но уже без присутствия СМИ, которых на вручении собралось достаточно, пояснили, что служба им далась нелегко. Ведь многие были на передовой.

- Мне выпала честь присутствовать на награждении, где мне вручили медаль «За отвагу», - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР Владислав Пухальский. - Я участвовал во взятии Рубежного. Мое отделение одним из первых зашло туда и закрепилось на территории. Мы удерживали позиции под огнем и обстрелами, не давали врагу зайти в наш родной край. Украинцы понесли большие потери и в итоге отступили, мы свою задачу выполнили.

Некоторые бойцы уже сменили военную форму на строгий пиджак.

- Я глубоко доволен, что мой вклад в защиту региона оценили по достоинству, - признался демобилизованный военнослужащий Иван Назаренко. - Но этот вклад точно такой же, как и у многих других парней, которые бились плечом к плечу.

ВУЗЫ ЖДУТ И ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ

Президент России акцентировал внимание, что для демобилизованных студентов ЛНР должны оперативно организовать меры поддержки. Сказано - сделано. Вернуться в родной вуз парням достаточно просто - нужно написать заявление в деканат университета о возвращении к образовательному процессу в своей же группе.

- Мы все ждем студентов за местами в вузах. Все списки уже собраны и проверяются, - сказал министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. - В частности, контрактников мы освободим от оплаты обучения. Для всех вернувшихся студентов составят индивидуальные графики, а также назначат им наставников, которые помогут им наверстать пропущенный материал. Они вернутся именно на тот курс, с которого и уходили на службу.

Кроме этого, в университетах для демобилизованных будет доступен психолог. Ребят постараются вовлечь в волонтерскую деятельность, чтобы они быстрее адаптировались к новым реалиям.

Уже известно, что студентам, которые захотят остаться в Народной милиции ЛНР, предоставят академический отпуск на время их службы.

ВАЖНО!

Электронная почта горячей линии министерства образования и науки ЛНР для обращений по вопросам демобилизации студентов: demob.monlnr@mail.ru. Телефон горячей линии: (0642) 34-50-87.

КОНКРЕТНО

Как демобилизованным студентам получить удостоверение участника боевых действий:

- Подать в военкомат по месту жительства следующие документы: четыре цветных фото размером 3x4 с уголком на матовой бумаге, копии паспорта и выписок из приказов о зачислении и исключении из списков части, справку из воинской части о прохождении службы с указанием периода, заключение военно-врачебной комиссии, справку медико-социальной экспертизы, а также справку, на основании чего человека демобилизовали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По поручению президента пристальное внимание властей ЛНР сейчас уделяется обязательному медицинскому осмотру детей и подростков. Врачи ежедневно проверяют здоровье ребят в детсадах, школах и на первых курсах в колледжах. По данным министра здравоохранения республики Наталии Пащенко, на конец ноября медики осмотрели более 15 тысяч детей. К сожалению, богатырское здоровье не у всех ребят. Некоторых приходится госпитализировать для лечения.

- Практически в 70 процентах случаев мы находим отклонения от нормы по здоровью, выявляем заболевания, - поделилась министр. - В половине случаев это ранее не диагностированные заболевания, которые требуют помощи медицинских работников.

По итогам обследований детям присуждают группу здоровья. Всего их пять.

- В состав выездных бригад входят педиатр, офтальмолог, лор-врач, невролог, психолог, психиатр, хирург, ортопед-травматолог и УЗИ-специалист. К нам приехали медики из Москвы, Московской области и Татарстана, - рассказала главврач Луганской городской детской поликлиники № 2 Анна Доброхотова.

Добавим, что информацию о детях с заболеваниями отправляют даже в федеральный центр, если ребенку требуется высококвалифицированная помощь самых лучших медиков.