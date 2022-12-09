Мнение экспертов: Украинская армия ждет сокрушительного удара, который раздавит ее

И морпехи слово держат - на этом фото бьют по позициям ВСУ из АГС-30.

Несмотря на бравурные заявления Зеленского и его генералов о якобы успехах вооруженных формирований незалежной на фронтах на юге и востоке, ситуация складывается совсем не в пользу киевского режима. Союзные силы медленно, но верно выдавливают противника с его позиций в Донбассе. Российские артиллерия и авиация выводят из строя технику и склады ВСУ не только за линией фронта, но и на дальних подступах.

Вот объективные данные конца осени. Они таковы.

25 ноября на Южно-Донецком направлении при помощи точных ударов российской артиллерии сорваны попытки вооруженных сил Украины атаковать в направлении Владимировки, Павловки и Времьевки в ДНР. ВКС России нанесли авиаудар по украинским позициям в Угледаре. А российская артиллерия поразила цели врага в Причестевке и Времьевке.

Только за одни сутки украинские формирования потеряли на данном направлении более полуроты погибшими и ранеными.

На Донецком направлении российские силы уничтожили заданные цели в Авдеевке, западных окраинах Марьинки, Красногоровке и Первомайском. По Авдеевке, откуда продолжают обстреливать Донецк, идет целенаправленная работа. В ней уже участвуют и самые подготовленные подразделения из числа мобилизованных в конце сентября - начале октября.

В Харьковской области ВС РФ отработали по украинским позициям в Стрелечьей, Красном, Зеленом, Старице, Огурцове и Волчанске. Высокоточным ударом уничтожено до 200 боевиков в зоне дислокации польских наемников в данном регионе.

На Старобельском направлении российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в Двуречной, Берестовом, Макеевке, Стельмаховке и Торском.

На Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ поразили цели в Бахмуте, Бахмутском, Андреевке и Верхнекаменском.

В ночь на 25 ноября ВС РФ нанесли удар по объекту противника в окрестностях Запорожья. Также были поражены цели в Ольговском, Гуляйпольском и Чаривном.

На южном участке фронта ВС РФ нанесли массированные удары по объектам украинской армии в Херсоне, Бериславе, Чернобаевке, Белозерке и Велетенском.

Работаем, брат! - красноречивый шеврон морпеха Черноморского флота (Херсонское направление).

Как отмечает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, в течение ноября на позициях союзных войск в Донбассе и в Запорожье происходило методичное наращивание сил. В начале и середине декабря на освобожденные территории должны прибыть необходимые для решения существенных задач силы из мобилизованных бойцов.

Константин Сивков полагает, что именно тогда можно ожидать серьезных наступательных действий:

- В направлении Артемовска продвигаемся, ведутся жестокие бои. Кроме того, по его мнению, в числе первоочередных задач - очищение от ВСУ Авдеевки и Марьинки. Это наконец закроет проблему постоянных ударов артиллерии и РСЗО по ключевым городам Донбасса.

А вот что говорит доктор исторических наук, глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

- У Украины сейчас, к концу осени, реально заканчиваются ресурсы. И в плане вооружения, и в плане личного состава. По моим оценкам, закрывать дыры на фронте у них сил хватит максимум до середины декабря. Киевский режим вынужден делать хорошую мину при плохой игре. Они в ежедневном режиме продолжат изображать готовность к наступлению. Но после прибытия дополнительных сил и вооружений у ВС России будут все возможности, чтобы окружить группировки противника на занимаемых позициях, например, в ДНР и даже продвинуться вперед вплоть до полного освобождения территории.

Но не только российские эксперты критичны по отношению к ситуации в ВСУ. Так, например, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор не понимает, почему Вашингтон принимает на веру утверждения Киева об успехах в противостоянии с Россией.

- Вооруженные силы Украины не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество техники и оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. Это безумие...

Когда верстался номер. Нашими войсками был взят стратегически важный поселок Курдюмовка - одно из тех сел, откуда укронацисты постоянно обстреливали Горловку. Установлен полный контроль над трассой Горловка - Артемовск.