Чувствуешь, что ты ближе к земле: хромающий Николай Басков сделал признание о своем здоровье

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состояние здоровья Николая Баскова стали обсуждать в соцсетях после появившегося видео, где артист хромает и прячет лицо под капюшоном и маской. Певец был на съемкам новогодней «Песни года». Известно, что Басков попросил назначить его съемку ближе к полуночи, когда на площадке не было журналистов. Но информация все равно стала известна представителям СМИ. Тогда же и появились слухи о том, что он перенес тяжелую операцию на ногах, на венах. На шоу «Москва. Лучший город Земли» в новом концертном зале в парке "Остров Мечты" Николай Басков сам решил рассказать о своем здоровье.

- Я шел к вам с трудом. Хотел бы прежде всего извиниться, что я немного прихрамываю. Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле, - сказал Николай Басков.

На концерте артист исполнил два хита - "Памяти Карузо" и "Шарманка". Передвигаться по сцене 46-летний Николай Басков не стал, тем более спускаться в зал к зрителям. И перед тем, как покинуть сцену, попросил проводить его под аплодисменты.

- У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности, - сказал Николай Басков.

Уйти за кулисы артисту никто не помогал, Николай Басков самостоятельно ушел. По некоторым данным, артист не успел пройти полную реабилитацию после операции, но началась пора новогодних съемок, которые Басков решил не пропускать.

После выступления певец решил выйти к журналистам, чтобы рассказать о новогодних корпоративах и фобиях.

- Как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому мне хочется работать. Человек, который 1,5 месяца не выступал, ему хочется работать, - сказал Басков.

- Что-то переосмыслили за эти 1,5 месяца?

- Без духовности и поддержки друг друга никуда. Если в нас много ненависти, то это отражается. И у знакомых есть проблемы. Благодарность, что у нас есть сегодняшний день, и любовь к ближним - это главное.

- Цену на концерты поднимете?

- Я не повышал, я стабилен. Мы, артисты, пережили пандемию и долго не работали. Кто-то готов выступать, не торгуясь. В стране многое поменялось, и в отношении стран, людей.

Также артист рассказал, что давно не ездил в азиатские страны и на это есть причины - боязнь насекомых. Знакомый рассказывал Николаю, что его укусила мошка, после чего ему пришлось два месяца провести в больнице. Теперь у Баскова появилась фобия - боится мошек.

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