Военные врачи лечат, применяя 3D-моделирование

Медицинские специалисты Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Министерства обороны РФ впервые в мировой хирургической практике разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов. Этого прорыва в медицинской прикладной науке давно ждали - и не только в армии. Он был необходим для полноценного восстановления конечностей тяжелораненых бойцов.

В российском оборонном ведомстве уточнили: «Новая технология позволяет, например, формировать для каждого раненого индивидуальный трехмерный имплантат. Он один в один соответствует по размерам и форме утраченному фрагменту кости пациента».

Как сообщают специалисты госпиталя им. Бурденко, подобный 3D-имплантат устанавливают в область разрушенной конечности раненого. После чего он заполняется фрагментами костных тканей больного. Ткани эти берутся с других костей пострадавшего. Они трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток самого пациента.

Как говорят военные медики, данная 3D-технология также помогает достаточно оперативно и надежно восстановить суставы, мышцы и кожу человека, пострадавшего при взрыве мины или получившего множественные осколочные ранения, в том числе в область конечностей. Прежде такие повреждения считались в большинстве случаев практически необратимыми. Из-за чего руку или ногу приходилось ампутировать.

Немного приоткрыл технологическую завесу тайны в этой прорывной сфере заместитель руководителя военного госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе главный травматолог Леонид Брижань.

Сегодня, по словам профессора Брижаня, операция с использованием 3D-технологий уже позволяет, например, полностью воссоздать кости раненого в так называемом футляре из титана. В итоге отсутствующий фрагмент идеально повторяется.

Первый пациент из зоны специальной военной операции, которому в госпитале им. Бурденко в текущем году сделали такую уникальную операцию, за очень недолгий срок и практически полностью восстановился. Тяжелораненый военнослужащий настолько высоко оценивал свою физическую готовность после операции к дальнейшей армейской службе, что его, пойдя навстречу настойчивым просьбам военного, после выздоровления и реабилитации вновь направили в зону спецоперации.

Еще год-два назад даже самые лучшие хирурги и травматологи сказали бы, что человек с такими повреждениями вряд ли будет в состоянии самостоятельно передвигаться. Из-за тяжелого ранения в начальный период СВО он потерял значительную часть большеберцовой кости ноги.

А сейчас он снова в строю - и снова в бою.