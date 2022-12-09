Реновация по-ленинградски

РАБОТА КИПИТ

Поездка губернатора началась с посещения Енакиевской школы искусств имени Чайковского. Александр Дрозденко привез туда обещанные ранее мольберты, познакомился с юными художниками и музыкантами.

- В следующий раз приеду с музыкальными инструментами, ребята, - сказал он обучающимся в школе.

Следующая остановка - одна из котельных и фильтровальная станция (на фото вверху). Работы идут по плану и близки к завершению. Не простаивает и трамвайно-троллейбусное депо, куда привезли трамваи из 47-го региона. Делегация из Ленобласти прокатилась на одном из них и убедилась, что все работает.

- Мы честно считаем, что на переходный период Енакиево для нас является не просто подшефным городом, а девятнадцатым районом или городским округом нашей Ленобласти. Ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево, город не останется и без социальной поддержки. В частности, мы покажем реновацию по-ленинградски: как из старой школы сделать современное учебное учреждение, - подчеркнул Александр Дрозденко.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Делегация из Ленобласти сообщила, что в этом году работы по восстановлению Енакиева выполнили на 93%. Проделана огромная работа по всем фронтам, но в городе все еще трудятся около 100 специалистов и 20 единиц техники.

- Они бурят скважины, восстанавливают кровлю здания трамвайно-троллейбусного управления, следят за содержанием дорог и работают над ремонтом сетей освещения, - объяснили «КП» в пресс-службе правительства региона.

Силами рабочих из Ленобласти в Енакиево сделали капремонт в семи жилых домах, установили четыре котла, привели в порядок один аварийный участок теплосети, а также три школы и три детсада, в которые привезли сотни ноутбуков, тысячи учебников, десятки интерактивных досок и спортивный инвентарь.

- В Енакиево прибыла большая бригада врачей: от терапевтов и фельдшеров до гинекологов и рентгенологов. С середины лета до конца октября медики принимали в день более 200 человек по всем специальностям. Проведено 10 тысяч лабораторных исследований. Медуслуги оказывались в мобильных комплексах и передвижных амбулаториях. Сейчас там уже работает Минздрав, а наши врачи вернулись домой, - добавляют власти.

К слову, летом в детских оздоровительных лагерях Ленобласти побывали 626 подростков. Поддержка молодежи в Енакиево организована отдельно - открыто представительство «Молодой Гвардии», работают форумы и образовательные кампании 47 регионов.

БУДЕТ ЛЕГЧЕ ДОБРАТЬСЯ В ДОНЕЦК

У местных водителей свои запросы - в городе все еще разрушены некоторые важные для инфраструктуры мосты. Например, в поселке Нижняя Крынка под Енакиево.

- Это стратегический мост, связывающий Енакиево с Макеевкой и Донецком, - объяснил «КП» горожанин Александр. - Без этого моста у нас нет на данный момент возможности добраться в Донецк. Переправу взорвали украинские неонацисты. Так что пришлось кинуть трубы и засыпать шлаком, чтобы была возможность проехать хотя бы по одной тоненькой полосе. Но сейчас строится новый мост. Хороший, широкий. Спасибо Ленобласти и за восстановление основных трасс.

По планам на 2023 год Ленобласть хочет приступить к ремонту мостов в Енакиево и вдвое увеличить ремонт городских дорог.