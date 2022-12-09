В Мариуполе восстанавливают мосты

Мосты в Кальмиусском районе Мариуполя были разрушены украинскими войсками при отступлении, и сейчас российские строители ведут активные работы по их восстановлению.

- Открытие движения по мостам не просто поможет жителям сократить путь, но и позволит быстрее доставлять на освобожденные территории материалы и технику, необходимые для строительства домов, школ и больниц, - сказал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Он лично вместе с командой проинспектировал стройки и отметил, что техники и людей хватает. Один мост будет сдан в конце февраля, другой - в марте.

Лариса Демина.

- Город преображается на глазах, - говорит мариупольчанка Лариса Демина. - Восстанавливают школы, мосты, дома, разбирают завалы. В город возвращаются люди, это видно в транспорте, магазинах, всюду больше мариупольцев. Низкий поклон строителям!

Виталий Хоценко также побывал в расположенном недалеко от Мариуполя Новоазовске. Там тоже кипят ремонтные работы.

- С главой администрации Новоазовского района Олегом Моргуном осмотрели ряд социальных объектов, которые восстанавливаются при помощи Московской области. За последние несколько месяцев сделано много. Это социальные объекты, МКД, дороги, мосты. Таких темпов восстановления здесь не было десятилетиями, - отметил премьер-министр.

И добавил, что также обсуждались вопросы экономического развития территории. Также необходимо создавать условия для бизнеса и новые рабочие места. Это одна из первоочередных задач,

- У территории достаточно хороший туристический потенциал. Уверен, что у Новоазовска есть все шансы стать центром притяжения туристов, - добавил Хоценко.