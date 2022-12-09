Встречают не как гостей, а как родных

Диана Митина с трудом рассказывает о том, что им пришлось пережить за последнее время. Фото: Свое ТВ

Жители Херсонщины обживаются на новом месте. Многие из вынужденных переселенцев покинули дом, бросив все нажитое за долгие годы, и, по сути, сейчас начинают жизнь с нуля. Но важно, что они не одни. Десятки регионов предложили соотечественникам не только безопасный приют, но и всемерную помощь.

ВМЕСТО ХОЛОДА ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

На кубанской земле переселенцев встречают как родных. В первые секунды жители Херсонщины даже не верят. Ведь в соцсетях то и дело появлялись тревожные сообщения о том, что в России никого не ждут, а для тех, кто пересекает границу, готовят наказание. На деле никакого холода - наоборот, теплый радушный прием.

Анна.

- Тяжело было оставить свою квартиру, своих друзей и знакомых. Но сложнее жить, когда идут постоянные обстрелы и нет связи. Тянули до последнего. Когда мы едва сошли с перрона в Туапсе, то поразились тишине - никаких ракет! Успокоиться не можем до сих пор, - на глазах у Анны из Херсона наворачиваются слезы. - Нас сопровождали всю дорогу, организовали зеленый коридор. Помогают и сейчас, в частности, с документами. Вообще нас встретили очень хорошо.

Анна вместе с семьей пока приходит в себя.

- Все наладится, верю в это. Я работала в торговой сфере, муж - в медицине. Думаю, что сможем работу быстро найти и быть полезными, - добавляет девушка.

«Я ПОТРЯСЕНА ХОРОШИМ ОТНОШЕНИЕМ!»

Ирина Владимировна пророссийских взглядов придерживалась всю сознательную жизнь. Она родилась на Сахалине, училась в советской Одессе, а позже перебралась в Херсон. Но из-за постоянных «прилетов» женщина решила эвакуироваться в Анапу.

Ирина Владимировна.

- Я потрясена тем отношением хорошим, которое нас сопровождало от входа в автобус и по всей дороге, когда волонтеры беспокоились, есть ли вода, подносили тяжелые чемоданы, - говорит женщина. - Мы к этому не привыкли абсолютно. Честно говоря, за долгие годы проживания в Украине совершенно отвыкла от того, что значит «обо мне заботятся».

Сейчас Ирина находится в Краснодарском крае вместе с дочерью, обе уже с российскими паспортами.

- Я документ получила еще в Херсоне, а моей девочке вручили его в торжественной обстановке уже здесь, в Анапе. Сын недавно подал заявление, ждет получение паспорта. А еще мне вручили жилищный сертификат. И я бы хотела от всей души поблагодарить всех, кто был причастен к этой помощи. Небольшое жилье я уже присмотрела - не в городе, в станице. Совсем скоро буду заключать договор, а затем обустраиваться на новом месте.

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Продолжают встречать жителей из Херсонской области и в Ставрополе. Большинство сейчас гостит в одной из гостиниц города. Семья Митиных с двумя детьми приехала из села Крупица, что находится в Бериславском районе Херсонщины. Они отправились так далеко от родного дома, потому что не хотят больше слышать даже отдаленные звуки канонады. К тому же в условиях постоянно ведущихся боевых действий самые обычные бытовые мелочи для них стали героическими.

- Стреляют, летают ракеты постоянно… Да еще коммуникаций никаких - выживали… - Диана Митина с трудом рассказывает о том, что им пришлось пережить за последнее время. - Уезжали - не было газа. На следующий день узнали, что в селе нет ни света, ни воды, ничего. По пути в Ставрополь кое-где останавливались, отдыхали в машине. Дремали в куртках. Детей в одеяла заматывали. Добрались уже ночью, но нас заселили без проблем. Сейчас все, что надо, у нас есть. А скоро будут и паспорта российские - планов больших не строим, но будем работать, как и раньше.

Ирина Лященко.

В последний катер, который перевозил херсонцев на безопасный берег, успели запрыгнуть сурдопереводчик Ирина Лященко вместе с супругом.

- Из-за того, что не было связи, мы пропустили активную фазу эвакуации. Мы стояли на причале уже в последний день. Было страшно, потому что постоянно слышали выстрелы. Но верили и ждали, что все-таки за нами вернутся. И, к счастью, к берегу подъехал катер, который нам и помог выбраться, - рассказывает Ирина.

Именно эта женщина поддерживала четверых глухонемых подопечных на борту катера. А сейчас помогает им общаться и решать все бытовые вопросы.

- Когда нас только посадили на эвакуационные автобусы, мы выдохнули - отлегло, хотя чувство беспокойства было. Но уже в Ставрополе мы окончательно поняли, что в безопасности. Нас так еще приняли хорошо! - продолжает Ирина. - У нас в Херсонской области отопление электрическое было, потому сильно не включали - берегли. В пунктах временного размещения на нас не экономят - в номерах, где спим, даже жарко! Спасибо Богу, что мы сейчас здесь, что мы выжили!