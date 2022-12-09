Герой спецоперации «Z» майор Мещеряков сжег два «Хаммера» с боевиками

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Негоден тот солдат, что отвечает «Не могу знать»», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Праздность - корень всему злу, особливо военному человеку».

ИЗ-ПОД АРТОГНЯ ВЫВЕЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Подполковник Михаил Подкопаев

«Подразделение, в составе которого действовал подполковник Михаил Подкопаев, выполняло боевую задачу по удержанию обороны на одном из тактических направлений. Украинские боевики, стремясь прорвать наши оборонительные рубежи, предприняли попытку наступления, атаковав позиции российских войск, сопровождая наступление огнем ствольной и реактивной артиллерии. Михаил, действуя смело и решительно, быстро сориентировавшись в сложной и опасной обстановке, организовал вывод личного состава и вооружения подразделения из-под вражеского огня боевиков, сохранив тем самым жизни российских военнослужащих, а также вооружение и военную технику. Переместившись на запасные позиции, российские военнослужащие приступили к подавлению наступательных действий боевиков. Благодаря мужеству и самоотверженности подполковника Подкопаева, подразделение, не понеся потерь при обстреле врагом, в результате ответного огня подавило огневые точки националистов и заставило их отступить на исходные позиции».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Майор Александр Жуков

«Подразделение под командованием майора Александра Жукова осуществляло передислокацию для выполнения боевой задачи по развертыванию передового пункта управления в новом позиционном районе. Продвигаясь по заданному маршруту, Александр Жуков, находясь в головном БТР в колонне, заметил впереди группу вооруженных националистов, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись, Александр дал команду подчиненным занять выгодные позиции и в вступить бой. В ходе боя БТР, котором находился Александр Жуков был подорван вражеской миной. Александр получил множественные тяжелые повреждения, но продолжал руководить подчиненными до тех пор, пока не потерял сознание. Стойкость и самоотверженность майора Александра Жукова, а также профессионализм его подчиненных позволили уничтожить диверсионную группу украинских боевиков».

СЖЕГ ДВА «ХАММЕРА» С БОЕВИКАМИ

Майор Сергей Мещеряков

«Майор Сергей Мещеряков вместе с группой военнослужащих обеспечивал боевое охранение колонны батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск. В ходе марша в заданный район, Сергей обнаружил на маршруте следования колонну вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись в ситуации Сергей вместе с подчиненными вступил в бой в противником. В ходе боя майор Мещеряков вместе с охранением, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили два минометных расчета и 2 автомобиля «Хаммер». Лишенные минометной поддержки, националисты, понеся значительные потери, отступили. Смелые и решительные действия майора Сергея Мещерякова позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск провокацию, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь».

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