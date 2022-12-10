Вскрылся тайный роман Евгения Петросяна с известной артисткой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена Воробей решилась на шокирующее откровение. По словам юмористки, всего один раз в жизни у нее были отношения с коллегой по профессии.

Елена Воробей назвала имя бывшего возлюбленного. Для храбрости Воробей схватилась за стакан воды и выпалила: "Петросян…" По ее словам, все остальные ее возлюбленные были далеки от творчества. "Чувству юмора я придавала огромное значение", - призналась артистка в YouTube-шоу GRLS.

К слову, Воробей не раз сообщала, что уведет Евгения Петросяна у его жены. "Ой, уведу я Евгения Вагановича, ой, держите меня семеро, хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой…" - говорила юмористка.

Артисты знакомы много лет, а однажды даже целовались. Воробей считает 77-летнего сатирика удивительным мужчиной.

Фото: соцсети

Отметим, Петросян в настоящее время счастлив в пятом браке. Он очень трепетно относится к молодой жене Татьяне Брухуновой. Влюбленные сейчас отдыхают на Мальдивах. Татьяна не устает благодарить любимого.

"Мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть. И вот мы здесь… в покое и тишине. Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала. До самого донышка вычерпала свои энергетические запасы", - рассказывала она.

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