Лыжи и коньки подорожали в полтора раза: Как сэкономить и как их правильно выбрать

Примерка коньков в спортивном магазине. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вынырнув из предновогодней суеты, россияне обычно сразу устремляются в спортивные магазины и раскупают там весь попавший под руку зимний спортинвентарь – коньки, лыжи, санки и т.п. В начале прошлого года, например, спрос на лыжи и коньки в Москве и Подмосковье увеличился, по оценкам Wildberries, в 4 раза, а продажи коньков и лыж в среднем по России выросли с 1 по 7 января втрое.

В этом году ситуация осложняется тем, что из России ушли многие западные спортивные бренды, производившие спортивное снаряжение. Впрочем, благодаря параллельному импорту их товары можно найти в интернете, но цены существенно подросли (в среднем на 20-30%) и продолжают ползти вверх - сказывается приближение высокого сезона. KP.RU подготовила для вас калькулятор зимних развлечений, чтобы вы могли грамотно распланировать свой спортивно-новогодний бюджет.

ХОД КОНЬКОМ

Если вы планируете ходить на каток по выходным, идеальный вариант для вас – фитнес-коньки – гибрид фигурных и хоккейных. Благодаря удобной посадке и устойчивости они идеальны для начинающих, но подойдут и тем, кто уже хорошо катается. Фитнес-коньки имеют оригинальный дизайн, их корпус часто сделан из пластика, но есть модели из искусственной кожи или текстиля.

Цена вопроса

Если в прошлом году цены на коньки стартовали от 2000 рублей за самые простые китайские модели, то в этом за такие деньги можно подобрать только детские коньки. Модели для взрослых стоят от 3000 рублей. Но покупать самые дешевые мы не советуем – скорее всего, они будут не слишком удобными и холодными. Выбирайте модели хотя бы от 4000 рублей. Они будут утепленными, комфортными и безопасными. Есть фитнес-коньки и для мужчин. Цены начинаются от 5000 рублей.

Как сэкономить

- В первую очередь определитесь, сможете ли вы выбираться на каток чаще, чем два-три раза за зиму. Если да, то коньки вам, действительно, лучше купить свои, а не брать их на прокат. Цена аренды коньков, как правило, варьируется в диапазоне 150-250 рублей за час катания. Хотя в Москве на катке ВДНХ, например, прокат коньков стоит аж 400 рублей.

- Если хотите сэкономить, старайтесь выбирать катки с бесплатных входом. Правда, здесь могут быть свои минусы: лед может быть неровным и нечищеным, поблизости может не оказаться теплых раздевалок и кафе. Но если вы все же готовы заплатить за комфорт, поинтересуйтесь, в какие дни и в какое время суток на платном катке бывают скидки, действуют ли там абонементы и т.п.

- Сейчас в продаже много вариантов детских раздвижных коньков, которые могут «подрастать» вместе с ногой ребенка на 5-6 размеров (скажем, с 29-го по 35-й), и прослужат ему верой и правдой несколько сезонов. Цены на такие модели начинаются от 2500 рублей.

- Покупайте коньки на излете сезона или вообще летом – цены в такое время могут быть ниже в два раза.

- Сэкономить можно примерно 30-50% от стоимости новых коньков, если подобрать их б/у-вариант на сайте объявлений. Предложений там достаточно, и можно поторговаться.

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ

Прежде всего нужно определиться, какие именно лыжи вам нужны. Это зависит от стиля катания, который вы собираетесь осваивать. Для классического хода нужны классические лыжи, а если вы хотите скользить по утоптанному снегу как по льду, выбирайте лыжи для конькового хода. Но имейте в виду, что лыжню можно найти (или проложить самостоятельно) в каждом парке, а утоптанную трассу для конькового хода еще нужно поискать. Впрочем, есть универсальный вариант – лыжи–комби.

Отличаются типы лыж друг от друга длиной (классика длиннее на 20-30 см) и жесткостью. Специалисты советуют начинать обучение на классических лыжах. Коньковый стиль и соответствующие лыжи (они короче, жестче и не имеют насечек), скорее, для продвинутых спортсменов. А комбинированные подойдут и для конькового хода, и для классического, но поскольку на них нет насечек, их придется обрабатывать специальной мазью.

Цены на новые лыжи начинаются от 2500 рублей, а за 4000 можно найти много вполне приличных вариантов для новичков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена вопроса

Цены на новые лыжи начинаются от 2500 рублей. За 4000 можно найти много вполне приличных вариантов для новичков. Цены на лыжи и соответствующие аксессуары начали расти с октября. Некоторые модели прибавили в цене до 50% (впрочем, с коньками та же история).

Без лыжных палок вы далеко не уедете. Начинающим лыжникам рекомендуют выбирать стеклопластиковые. Они самые дешевые (от 700 рублей) и легкие, хотя и более хрупкие. Алюминиевые палки тяжелее, а палки из карбона прочнее, но и существенно дороже.

К лыжам вам нужно будет подобрать крепления. Существует несколько типов. Самые популярные сегодня – стандарта NNN. Они могут крепиться к лыжам на шурупах, но есть и бесшурупные платформы. Цены – от 700-800 рублей. Более продвинутые варианты могут стоить и 3000, и 5000 рублей.

Ботинки подбирайте под тип крепления. Стоят они от 2000 рублей, но, как и в случае с коньками, на самые дешевые варианты лучше не покупаться, даже если вы новичок. Комфортные и утепленные ботинки стоят от 4-х тысяч.

Итого полный комплект (без термобелья и специальной одежды) обойдется вам минимум в сумму от 6000 рублей. Средняя цена лыжного спортинвентаря для любителя – 8000-10000 за комплект из лыж, палок, креплений и ботинок.

Как сэкономить

- Прокат – вполне приемлемый вариант, если вы не уверены, что будете вставать на лыжи часто. Аренда лыж с ботинками – в среднем 300-400 рублей за час катания.

- Сайты объявлений вам в помощь. Там можно подобрать отдельно лыжи, а можно сразу комплект с креплениями и ботинками. Приличные варианты можно найти и за 3000-4000 рублей – это существенная экономия.

- Классические лыжи бывают как с насечками для лучшего скольжения, так и без них. Лыжи без насечек нужно мазать специальной мазью. Поэтому лыжи с насечками - это экономия и времени, и денег.

- И снова не забывайте, что на товар в конце сезона бывают большие скидки. Из обычных магазинов коньки и лыжи убирают обычно ближе к марту, а вот продавцы на маркетплейсах будут лихорадочно скидывать сезонный товар с хорошим дисконтом, чтобы не платить за его хранение.

В ТЕМУ

Дети нередко бывают разочарованы первыми опытами катания на коньках и лыжах, а вот от катания на санках, да еще с горок, еще никто не расстраивался.

Самый экономичный способ – купить ребенку пластиковую ледянку для катания с горок. Цены на них – от 100 до 1500 рублей.

Обожают дети и надувные санки–«ватрушки». Стоят они 1500-2500 рублей. Но будьте осторожны! При катании с крутой горки, да еще если на ней есть кочки, можно получить травму вплоть до компрессионного перелома позвоночника.

Надувные "ватрушки" со временем вытеснили со снежных и ледяных горок привычные с детства санки. Фото: Антон ФОКИН

Обычные санки стоят 900-1500 рублей. Но если вы собираетесь пользоваться ими в городе, купите санки-универсал, которые помимо полозьев снабжены колесиками. Они стоят от 2500 рублей.

КСТАТИ

На что еще нужно будет потратиться

Термобелье

Его задача – быстро отводить пот, чтобы вы не замерзли. Вам понадобится облегающая футболка с длинным рукавом и эластичные, но плотные рейтузы или лосины, утепленные в области ягодиц.

От 3000 рублей

Легкий пуловер, джемпер или толстовка

От 1500 рублей

Зимний спортивный костюм. Если на коньках можно кататься и в обычной (но не слишком теплой) зимней куртке, то для катания на лыжах вам точно понадобится легкая утепленная «дышащая» ветрозащитная куртка и беговые брюки.

От 7000 рублей

Спортивная шапка

В толстой шерстяной шапке катаься на коньках и лыжах будет жаркео, поэтому для занятий спортом лучше подыскать легкую вязаную шапку или шапку на флисе. В солнечный день можно надеть прикрывающую уши повязку.

От 500 рублей

Перчатки

Они должны быть удобными и не иметь внутренних швов, чтобы не натереть руки. Это особенно важно, когда вы катаетесь на лыжах – руки там работают постоянно.

От 1500 рублей

Высокие термоноски

Носки для катания на коньках и лыжах должны эффективно впитывать влагу, чтобы ноги не мрзли. Еще лучше, если вы наденете двое носков – термоноски для влагоотведения, а сверху – шерстяные, которые будут согревать ноги.

От 200 рублей

Подсумок-термос

Важный и полезный аксессуар, который крепится на поясе. Помимо термоса там можно хранить ключи и телефон.

От 1700 рублей

СОВЕТЫ ГОРНОЛЫЖНИКАМ

На хорошем инструкторе экономить нельзя

Если вы планируете улететь зимой в горы, у нас есть лайфхаки и на этот случай

- Покупая билет на самолет, уточните тариф. Некоторые авиакомпании позволяют провозить горнолыжное снаряжение весом до 20 кг бесплатно. Упаковав свои вещи вместе с лыжами или сноубордом, вы сэкономите на провозе багажа.

- Не покупайте снаряжение в сезон. Дождитесь, когда цены упадут.

- Арендовать лыжи и экипировку (если нет своих) лучше не непосредственно на курорте, а в соседних селах и городах. Там цена аренды может быть вдвое меньше, чем в горах - скажем, 1000 рублей в сутки, а не 2000.

- Ехать на курорт компанией выгоднее, чем одному или вдвоём. Вместе и веселее, и на жилье можно сэкономить. Подыскать единомышленников можно на форумах или в фирмах, которые организуют туры.

- Существенно сэкономить на проживании можно, если снять не номер в отеле на курорте, а квартиру где-то поблизости. Так сэкономите не только на аренде, но и на питании – ведь тогда можно будет готовить самостоятельно. А на курорт доехать общественным транспортом.

- Покупка ски-пасса на весь период горнолыжного отдыха не всегда бывает выгодна. Ведь в какой-то день погода может быть «нелетной» (обращайте внимание на прогноз), а в какой-то из дней вы можете просто решить остаться дома или просто погулять, а не вставать на лыжи.

- А вот на хорошем инструкторе, если вы новичок, экономить не стоит. Ведь чем быстрее вы уверенно встанете на доску или лыжи, тем эффективнее используете время своей поездки.