Медики осмотрели больше 12 тысяч детей в новых регионах страны.

На плечи херсонскому народу выпала непростая судьба, с которой люди мужественно справляются. В этом им помогают российские власти и военные. Больше девяти месяцев народ здесь находился под крылом России. Это уже совсем не тот регион, который несколько десятилетий прозябал под киевским режимом. Навязанная умышленная украинизация, которая столько лет гасила и подавляла истинные корни Херсонской области, не смогла убить в жителях яркий и теплый свет внутри. А после референдума их любовь к родному краю и традициям возросла и приумножилась.

Одним из показателей того, что жизнь наконец-то приобрела новый смысл и улучшилась, стала качественная бесплатная медицина. Раньше на лечение нужно было тратить баснословные деньги, поэтому многие херсонцы попросту избегали системы здравоохранения.

- Это было ужасно! Мы боялись тех сумм, которые нужно было отдавать за лечение или даже получение рецепта для больного ребенка. Все было неоправданно дорого. Если брать даже осмотр детей в школе или обычную простуду… Все давалось нелегко. Сейчас же мы видим абсолютно другую картину! - восклицает местная жительница Ирина.

Детям оказывают все необходимое лечение, проводят профилактические осмотры и, если нужно, оказывают качественное, профессиональное лечение. Так, на сегодняшний день больше 12 тысяч детей в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР прошли профилактические медицинские осмотры. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Сегодня центр (Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России. - Авт.) возглавил еще одно направление - с участием специалистов из разных регионов России проводятся профилактические осмотры в новых регионах. 500 специалистов в области педиатрии с 1 ноября работают в общеобразовательных учреждениях, детских садах, - отметил министр.

По его словам, из более 12 тысяч обследованных маленьких пациентов, семь направили на лечение в ведущие клиники страны. Поэтому переживать о здоровье несовершеннолетних херсонцев не приходится. Об их здоровье заботятся и бесплатно лечат.

- Я очень благодарна России и нашим врачам, что у нас наконец-то появилась такая возможность. Это же просто какой-то подарок, если сравнивать с тем, что было при Украине. Мы можем не переживать за здоровье наших деток, потому что быть здоровым теперь не роскошь, а данность. Спасибо огромное за все! - со слезами на глазах делится с «КП» местная жительница Ольга.

Также, по словам Мурашко, диспансеризация и профосмотры детей и на новых российских территориях будут продолжаться до конца учебного года, поэтому успеть пройти осмотр и лечение смогут все без исключения.