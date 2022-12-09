Новые граждане

Наталья Громова из Херсона признается, что всегда чувствовала себя русской. Фото: Свое ТВ

БЕЗ ЛИШНЕЙ БЕГОТНИ ПО ИНСТАНЦИЯМ

Пока киевский режим угрожает людям, которые хотят получить гражданство РФ, желающих обзавестись российским паспортом становится все больше. Особенно после упрощения процедуры - сейчас нужен минимальный пакет документов. Более того, жители Херсонской области могут подать заявления вдали от родины. Переселенцам помогают с оформлением прямо в здравницах, где они проживают. Там заработали выездные МФЦ, которые открыты семь дней в неделю. Чтобы людям не пришлось бегать по различным инстанциям - оформляют все в одном месте. Для более эффективной работы привлекли переводчиков, нотариусов, сотрудников управления образования и даже фотографов, чтобы, не отходя от «стола», сделать снимок на паспорт.

В туапсинском поселке Ольгинка, что в Краснодарском крае, желающих получить российский паспорт так много, что у столов выстраиваются очереди. Ожидание, как правило, не занимает больше 15 - 20 минут. Однако переселенцы уверяют - готовы провести в очереди и больше времени, главное - стать россиянином.

- Волонтеры всем помогали. Инвалидов и людей с маленькими детками пропускали без очереди. Мы очень быстро прошли дактилоскопию и сдали документы на паспорт. После этого нас сфотографировали, сделали бесплатно переводы необходимых документов, - рассказала одна из жительниц Новой Каховки. - Теперь ждем получения самого паспорта - он готов будет через 10 дней.

Среди тех, кто стоял в очереди за новым паспортом, - житель Херсона Вячеслав и его супруга. Мужчина прикован к инвалидной коляске. Жена просто физически не смогла бы помочь ему перебраться на безопасный берег. К счастью, это и не потребовалось. Все на себя взяли волонтеры, которые сопровождали семью из Херсона до самой двери санатория, где сейчас живет пара.

- За помощь во всем, даже в самых бытовых вопросах, мы очень благодарны. Находясь в чужом городе, сложно было бы оформить что-либо. Но здесь все организовано, все понятно. Кому нужно фото сделать - отдельное окошко, кому подать заявление - окошко по соседству, - говорит семья. - Ну а мы теперь ждем свои паспорта, с нетерпением ждем момента, когда станем россиянами даже по документам.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Светлана Колищук.

Такой же консультационный центр работает и в здравницах Анапы. Среди тех, кто уже воспользовался его услугами, учитель истории Светлана Колищук из Берислава Херсонской области. Эвакуировалась она вместе с подругой после того, как стали чаще слышать обстрелы.

- Страшно, конечно, особенно когда понимаешь, что линия соприкосновения все ближе к твоему дому. Сейчас в моем родном городе нет ни света, ни воды. Не представляю, как люди, которые отказались от переезда, сейчас там живут - даже связи толком никакой, - говорит женщина. - Но здесь, в Анапе, хорошо, хочу остаться. Конечно, подала заявление на паспорт. С оформлением документов помогли. Все продумано для нас - за это отдельная благодарность.

Паспорт России позволяет херсонцам не только почувствовать себя в безопасности, но и пользоваться мерами соцподдержки, которые действуют в России. Так, люди могут оформить полис для бесплатного медицинского обслуживания, а семьи с детьми - получить материнский капитал. Кстати, благодаря российскому паспорту херсонцы наравне с соотечественниками смогут пользоваться порталом «Госуслуги».

ЖИЗНЬ С НУЛЯ, НО С ПОДДЕРЖКОЙ

Вручение главного документа для переселенцев устраивают в торжественной обстановке. Важнейший момент - присяга на верность России. В этот момент многие с трудом сдерживают слезы.

- Будем строить свою жизнь с самого начала - с нуля. Планы у всех одни и те же - трудиться, работать на благо своей страны и ради будущего наших детей, - говорит жительница Херсона Марина Смаковская, которая получила паспорт в Ставрополье.

Наталья Громова.

А вот Наталья Громова признается - она всегда чувствовала себя русской.

- Я родом из Крыма, а он всегда был русский, - улыбается девушка. - Теперь же с бордовым паспортом будет проще освоиться на новом месте.

Тем временем торжественные клятвы продолжают звучать в Анапе. Десятки херсонцев уже получили паспорта. И вот очередь дошла до Алены, которая приехала вместе с сыном.

- Очень рада получить российское гражданство, ждала этого с нетерпением! На родину, скорее всего, не вернемся, но хотим перебраться вглубь России, - поделилась планами женщина. - Встретили нас очень по-доброму. Но главное - я чувствую, что нахожусь среди людей, очень близких мне по духу.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить паспорт вдали от дома

Как объясняют в МВД, есть два варианта приема документов. Если ранее житель Херсонской области уже подал заявление на паспорт, но не успел получить его до эвакуации, то ему нужно написать заявление на доставку дела в город, где он сейчас проживает. Если же документы подаются впервые, тогда нужно пройти несколько шагов.

Сначала перевести свои документы на русский язык. Это помогут сделать специалисты в МФЦ. А далее там же человеку помогут подать заявление, сделать фото, пройти дактилоскопию и сдать пакет документов в зону оформления паспортов.