Учиться, несмотря ни на что

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Министерство образования Херсонской области, например, приняло указ, согласно которому вузы и средние специальные учебные заведения продолжают образовательный процесс. Студенты, школьники и абитуриенты не будут жить с «синдромом отложенной жизни». Они учатся и получают знания. Впереди у херсонской молодежи - море возможностей, ведь ее будущее неразрывно связано с Россией.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в целях безопасности учащихся и сотрудников учебных заведений перевели на дистанционный режим.

- Качество обучения от этого не страдает. Наоборот, мы успеваем делать намного больше, чем делали раньше. К тому же российское образование совсем другое, более глубокое. За несколько месяцев в вузе мы получили в пять раз больше, чем получали до этого. Очень нравится учиться. Мы понимаем, что это наш шанс получить качественные знания и помочь стране, - делится первокурсник Олег.

Кроме того, эвакуированные на левый берег высшие и средние учебные заведения, согласно указу херсонского минобра, могут организовать и очное обучение, если среди студентов найдутся желающие. Согласно распоряжению образовательного ведомства, с каждым учащимся должен связаться куратор и выяснить, по какой форме тому удобнее сейчас учиться: очно или удаленно.

Еще один пример того, что эвакуация и обстрелы не повлияли на процесс образования, - стажировки. Благодаря совместной работе российских вузов и Херсонского государственного университета херсонские студенты смогут пройти стажировки в учебных заведениях РФ. Уже более 30 учащихся и несколько преподавателей уехали на учебу в первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова.

- Переезд в Санкт-Петербург и обратно, комфортное размещение в общежитиях с трехразовым питанием взял на себя университет, в соответствии с традициями академической мобильности в РФ, - добавили в ведомстве.

Херсонский государственный университет, в котором учится больше четырех тысяч студентов-очников и заочников, эвакуирован на левый берег Днепра. Большая часть учеников и преподавательского состава отправились в Крым и Краснодарский край, где они продолжают учить, учиться и развиваться без ущерба знаниям.

- Наши ребята и мечтать не могли о том, чтоб в Первом меде учиться. Это же престижно и дает великолепные знания, - прокомментировала жительница Херсона Анна Исаева. Точнее и не скажешь.