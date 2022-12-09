Хрупкая сильная женщина

Несмотря на свой юный возраст, смелая девушка помогла тысячам соотечественников. Анна стала лидером «Матерей Херсона» летом 2022 года. Фото: Предоставлено Анной Полонской

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Этот праздник - день признания, уважения и любви к женщинам, которые заботятся, воспитывают, поддерживают и вдохновляют своих детей в любом возрасте. Ведь «мама» - главное слово в жизни каждого человека.

На матерей Херсонской области выпало немало испытаний, но они доказали, что мягкие женщины могут быть сильными и помогать не только своей семье, но и соотечественникам.

Одним из примеров сильных женщин является лидер движения «Союз матерей Херсонской области» в Новой Каховке Анна Полонская. Девушке всего 19 лет, но силой духа она напоминает российских военных, каждый день защищающих Родину. После начала эвакуации с правого берега Херсонской области Анна не побоялась прийти на помощь жителям родного региона и помогала с перевозкой и размещением тех, кто оказался в такой же непростой ситуации.

Сейчас Анна Полонская все так же помогает соотечественникам и успевает заботиться о своей маленькой дочери. Несмотря на свой возраст, девушка уже многое успела сделать для тех, кому в первую очередь нужна поддержка.

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ

Движение «Союз матерей Херсонской области» появилось в каждом городе региона летом 2022 года уже после начала специальной военной операции. Его создали матери, у которых была единая цель - помочь детям и их родителям. В Новой Каховке лидером движения стала Анна Полонская. Девушка воспитывает двухлетнюю дочь, поэтому не понаслышке знает, какое непростое время пришлось пережить родителям.

- У нас были закрыты школы, детские сады, а у людей не было возможности найти работу. Поэтому мы решили создать такое движение, где все матери Херсонской области могут объединиться и помогать друг другу. Поначалу было очень сложно - нужно было все организовать, найти людей - матерей, готовых помогать другим, - говорит Анна.

Движение «Союз матерей Херсонской области» быстро обросло единомышленниками.

- Мы начали проводить форумы в разных городах и искать людей, которые могли бы помочь нам, а мы им.

Так, в середине сентября на форуме «Союза матерей» в Геническе собрались больше 500 делегатов. Основными вопросами, которые поднимали участники, были безопасность и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Воспитание и спокойствие детей - главное, что волновало родителей, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны киевского режима.

Как рассказывает Анна, в «украинские времена» матерям Херсонской области было очень непросто существовать. У девушки тогда только родилась дочь, которой нужно было искать садик.

- Было мало помощи со стороны государства. С приходом России легче - у нас есть выплаты, есть фонды, которые могут помочь. Вот наш - «Матери Херсона» - один из них. Раньше таких организаций практически не было, и помощи соответственно тоже, - отмечает девушка.

ВЫВОЗИЛИ ПО 200 ЧЕЛОВЕК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Когда из-за украинских провокаций в середине октября Российская Федерация приняла взвешенное решение о начале эвакуации жителей правого берега Херсонской области, Анна не смогла остаться в стороне. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, девушка вызвалась помогать жителям родной Новой Каховки с перемещением на другой берег Днепра. Среди ее «подопечных», как правило, были семьи с детьми.

- За себя страха не было, он был за город и жителей. Из-за постоянных прилетов в городе стало опасно находиться. Помогла Россия - людям выделили пансионаты и санатории с трехразовым питанием. Поначалу людей было мало - они просто не могли поверить, что им помогают, что все бесплатно. Но мы им все объяснили, и активность начала расти, - говорит Анна.

По ее словам, в первые дни после начала эвакуации было более-менее спокойно, но потом бойцы ВСУ в открытую начали обстреливать мирное население.

- По нам начали стрелять с ближнего оружия и артиллерии, по береговой линии. Мы постоянно меняли место дислокации. Неоднократно бывали сильные обстрелы, когда мы вывозили людей. К сожалению, при эвакуации от атаки ВСУ даже погиб человек, - сокрушается девушка.

Стало понятно, что националисты не пожалеют никого - обстрелы по мирному населению стали происходить все чаще.

- За сутки мы вывозили по двести человек. За несколько дней все удалось наладить до автоматизма - мы создали горячую линию и общественную приемную. Приходили люди, им все объясняли, записывали, - говорит Анна.

ПОМОГАЛА ДО ПОСЛЕДНЕГО

Помогала вывозить людей из Новой Каховки Анна Полонская до самого конца эвакуации. Не помешало девушке даже плохое самочувствие - она сильно простудилась, ведь главным на тот момент было спасение соотечественников, среди которых маленькие дети. Дочь Анны на тот момент вместе с ее родителями уже эвакуировали на левый берег, но сама девушка решила оставаться «до последнего».

- Я уехала, когда ситуация стала критична - мне запретили там находиться, так как я не обучена военной подготовке, - говорит Анна.

Сейчас отважная девушка вместе со своими родителями и дочерью находится в Геническе. Анна занята поиском подходящего жилья и детского сада для ребенка: какой бы неспокойной ни была обстановка, дети должны развиваться. Движение «Союз матерей Херсонской области» существует, как и раньше, даже с большим количеством единомышленников.

На вопрос о том, вернется ли Анна в Новую Каховку, когда российские военные освободят правый берег Днепра от украинских оккупантов, активистка «Союза херсонских матерей» отвечает однозначно:

- Конечно, мы будем восстанавливать город: жизнедеятельность, инфраструктуру, культуру.