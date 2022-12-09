Минздрав в деле!

Фото: Минздрав Херсонской области

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОСТАВКИ

В непростой ситуации помощь ценна вдвойне. Особенно когда она грамотная и своевременная. В Херсонскую область пришел очередной гуманитарный конвой (на фото) от Министерства здравоохранения России.

- Наш регион получил 280 тонн гуманитарной помощи . В том числе оборудование для диагностики, одну тонну льготных медикаментов для больных СПИДом и реагенты для различных лабораторных исследований - общего анализа крови, биохимических и прочих анализов, - сообщили в Минздраве Херсонской области.

В ведомстве уточнили, что полученный груз распределят между семью медицинскими учреждениями Левобережья. В их число вошли Геническая, Каланчацкая, Ивановская, Новотроицкая и Нижнесерогозская центральные районные больницы, а также Скадовская городская и Чаплынская районная больницы.

- Благодаря доставленному гуманитарному конвою реагентов и медикаментов в Херсонской области должно хватить до конца текущего года. Спасибо за регулярные поставки в наш регион, за всестороннюю помощь и поддержку. В октябре мы получили 320 тонн необходимых медикаментов и оборудования, - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

ИНСУЛИН И ПРЕПАРАТЫ ОТ СПИДА

В ближайшее время жизненно необходимые медикаменты получат те жители Херсонской области, которые в них особенно нуждаются. В частности, в минздраве региона сообщили, что льготные категории граждан, страдающие диабетом, могут бесплатно получить инсулин. Больные, стоящие на учете, могут обратиться за препаратом в семь медицинских учреждений Левобережья. Получат необходимые препараты и больные СПИДом. В ноябрьском конвое прибыла тонна льготных медикаментов для терапии этой категории пациентов.

Также в минздраве напомнили, что в Херсонской области будут дополнительно развернуты мобильные медпункты для медосмотров детей по стандартам российской системы здравоохранения. Для этого привлекут высокопрофессиональных специалистов и используют современное оборудование.