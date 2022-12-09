Счастье видеть мир

Луцкан и его команда за работой в больнице в городе Кировское в ДНР. Фото: СОЦСЕТИ

К 163 военнослужащим и мирным жителям Донбасса вернулось зрение благодаря главврачу Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, победителю конкурса «Лидеры России» Ивану Луцкану и его команде. Луцкан с коллегами были в командировке в Кировском. Медики узнали, что больных там лечили по устаревшим технологиям, к тому же сказывалась острая нехватка узконаправленных специалистов. Ежедневно врачи работали по 12 - 14 часов в сутки, принимая пациентов и обучая коллег из Донбасса. «КП» поговорила с героем в белом халате.

«ПРИНЯЛИ 1,5 ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ»

- Иван Петрович, как вы решили поехать из Якутии в ДНР?

- Когда я прошел горнила конкурса «Лидеры России» и победил там, понял, какие задачи стоят перед государством. Какой вклад требуется от меня в развитие страны. Выбор, ехать или нет, передо мной даже не стоял. И мне было приятно видеть вокруг себя коллег, которые сами вызвались отправиться в ДНР со мной. Это самое важное - видеть такое осознанное, ответственное решение от коллектива.

- Вы пробыли в Кировском почти три недели. Они, наверное, были как один длинный марафон?

- Мы старались работать с раннего утра до 9 - 10 вечера. Люди с часу ночи выстраивались за талончиками. Мы принимали всех, даже в порядке живой очереди. Мы хорошо наладили прием больных. К нам сразу подтянулись люди из других городов. Сарафанное радио моментально сработало. Приезжали из Донецка, Новоазовска, Енакиева, Снежного. Всего мы приняли более 1,5 тысячи пациентов.

- Каких специалистов не хватало в местной больнице?

- Требовались невролог, офтальмолог, кардиолог, УЗИ-специалист, рентген-лаборант. Всех их мы взяли с собой в поездку. И дистанционно еще описывали снимки маммографа - 339 исследований провели для женщин. УЗИ-исследований было более 540. Невролог до нас был только один на весь город, метался от стационара к поликлинике. И, конечно, была острая потребность в офтальмологах, особенно - в офтальмохирургах. Так что пациенты проходили полный цикл: от первичной диагностики проблем зрения до проведения операции и выписки. До нашего приезда операции там были платные. 50 - 60 тысяч рублей на один глаз. Пенсионеры не могли потянуть такую сумму.

«ДОСТАВАЛИ ОСКОЛКИ ИЗ ГЛАЗ»

- С какими проблемами обращались к вам люди?

- Очень много пациентов с катарактой. У людей мутнел хрусталик, они плохо видели. В среднем это пациенты в возрасте от 50 до 90 лет. Много запущенных случаев. Для людей вернуть зрение было большим чудом. Я таких слов благодарности не слышал нигде. Приходили с яблоками, грушами со своего огорода. Плакали от радости. Мы провели 163 операции. И за каждой стоит трогательная история. Были и молодые ребята-бойцы, получившие травму глаза на фронте, в том числе с осколками. Много рабочих с шахт, у которых в глазах были кусочки угля.

- Какие случаи вам запомнились?

- Приводили бабушку 83-летнюю. Последние пять лет она ничего не видела и ходила на ощупь. А после операции она впервые за долгое время сама ходила. Пришла к нам и плачет: «Господи, я так вам благодарна! Я вас вижу, теперь хотя бы могу по квартире ходить, спускаться в магазин и чуть-чуть гулять». Еще запомнилась 28-летняя девушка из Донецка с маленьким ребенком. Она инвалид по зрению с детства. Врожденная катаракта, кристаллик удален. Видит только один глаз - с линзой на минус 18. Тяжелый случай, но мы взвесили все за и против, провели операцию. И сейчас она может видеть мир без очков и линз, спокойно воспитывать ребенка.

КСТАТИ

Иван Луцкан обещает, что якутские медики еще вернутся в ДНР. Сейчас формируются планы на командировки врачей в 2023 году.

- Уже есть запросы на нашу работу по хирургии и различным консультациям в Мариуполе. Мы считаем, что это наш долг приехать туда. И, конечно, не забудем наш подшефный город Кировское. Да и сама Якутия будет помогать городу во всех сферах. Никого в беде не оставим.