Все на спорт

Оказалось, что у ребят уже имеется неплохая спортивная подготовка.

Детство уходит быстро, поэтому ничего не должно мешать наслаждаться самой счастливой порой жизни. Такого мнения придерживаются участники гуманитарной миссии партии «Единая Россия». Поэтому во внеурочное время для херсонских детишек они организовали спортивные занятия.

Как сообщил глава гуманитарной миссии партии, депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич, мероприятия проводятся в пунктах временного размещения в Геническом районе - все необходимое для занятий там имеется.

- Спортинвентарем мы детей обеспечили, когда были здесь в прошлый раз. Теперь у школьников появились и свои спортивные тренеры, которые не только организуют разного рода активности, но и составляют комплекс из простых и понятных каждому движений, чтобы дети могли заниматься самостоятельно, - рассказал Игорь Кастюкевич.

Полученные навыки детишки продемонстрируют наставникам, когда те приедут в следующий раз. Стоит отметить, что у ребят уже имеется неплохая спортивная подготовка - кто-то владеет приемами бокса, девочки занимались танцами, гимнастикой и хореографией. Самым активным юным спортсменам полагались сладкие, и не только, призы от волонтеров «Единой России».

Спорт теперь займет полноценное место в жизни каждого школьника в пунктах временного проживания. С учетом пожеланий самих ребят тренеры организовали командные эстафеты. Одну из своих команд школьники назвали «Россия».