Своих не бросаем!

Жителям сел Хатки и Александровка Скадовского района завезли продуктовые наборы от гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области.

В Херсонской области продолжают работать участники гуманитарной миссии «Единой России». Одна из главных их задач - помощь тем, кто хочет выехать в другие регионы России, оказавшись на левобережье Днепра. Недавно активисты помогли учительнице, которая не могла оставить в одиночестве пожилую маломобильную мать. Получив запрос, волонтеры тут же отправились на помощь.

- К нам обращаются с подобными просьбами ежедневно. В основном это люди, которым нужно перевезти маломобильных, пожилых родственников. Мы привлекаем МЧС России, службы скорой помощи и стараемся помочь всем, а также будем делать это и дальше, - отметил руководитель гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Учительница Наталья из Скадовского района обратилась к активистам миссии, когда потеряла надежду на выезд.

- У нас было много вещей и домашние животные. Это просто казалось невозможным. Уже думали, что придется остаться, хотя и было очень страшно. Но мы обратились к волонтерам, и они быстро все организовали. На помощь приехала целая команда - все перенесли в автобус и с комфортом доставили в Джанкой, - благодарят женщины волонтеров за помощь.

Это не единственный случай. Например, неделей ранее из Скадовска также помогли эвакуировать пожилую женщину, которой требовалась медицинская помощь. У нее были проблемы со зрением и с сосудами, обострившиеся из-за переживаний. Сейчас женщине помогают медики и выехавшая с ней внучка Ольга.

Помогают волонтеры и лекарствами. Недавно наборы медикаментов активисты гуманитарной миссии доставили в село Железный порт. На недостаток лекарств пожаловались эвакуированные сюда жители Херсона. И волонтеры поспешили на помощь. Сами наборы сформировали по запросам эвакуированных жителей: в них включили витамины, обезболивающие, жаропонижающие, успокоительные, сердечные препараты. А в сельский медпункт также передали и самые простые препараты, и средства узконаправленного действия.

Также волонтеры работают с детьми, которые находятся в пунктах временного размещения на левом берегу Днепра. В Геническом районе для ребят организовали спортивные тренировки.