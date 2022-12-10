Младший сын Тины Тернер найден мертвым в своем доме спустя четыре года после самоубийства старшего брата

Тина Тернер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тина Тернер переживает новую трагедию: ее младший сын Рональд был найден мёртвым в своём доме в Сан-Фернандо (США). 62-летний мужчина скончался через четыре года после того, как старший сын звезды Крейг совершил самоубийство. Обладательница восьми премий "Грэмми" за короткий срок потеряла обоих детей.

Как сообщает TMZ, в четверг утром соседи Рональда позвонили в в службу спасения 911 и сообщили, что обнаружили его лежащим без сознания. У мужчины были проблемы с дыханием. Все попытки привести его в чувство не увенчались успехом. Приехавшие врачи скорой помощи также не смогли реанимировать Ронни и констатировали его смерть.

Пока медики не говорят, от чего скончался сын певицы. В последние годы Рональд боролся с тяжелой формой онкологии, однако неизвестно, стал ли именно рак причиной его гибели. У мужчины также были проблемы с законом. Его несколько раз арестовывали за хранение наркотиков. А в 1999 году против него было выдвинуто обвинение в продаже запрещенных препаратов.

Тина с сыном Рональдом и его бывшей женой Афидой. Фото: соцсети.

83-летняя Тина Тернер убита горем. В соцсетях она трогательно обратилась к покойному сыну. «Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», - написала артистка.

Судьба словно наказывает знаменитую певицу: ее старший сын Крейг покончил с собой в 2018 году. Ему было 59 лет. В день гибели Крейга артистка улетела в Париж на показ кутюрной коллекции модельера Джорджо Армани, с которым она дружит уже много лет. Вечером Крэйг Тернер совершил самоубийство. Неизвестно, что заставило его так поступить незадолго до 60-летия. Возможно, к этому сына звезды подтолкнули неустроенная личная жизнь и не сложившаяся карьера. В свое время у него был довольно успешный бизнес в сфере недвижимости, но в последнее время дела пошли на спад.

Оба сына певицы всегда страдали от отсутствия родительской любви. Тина всегда была слишком занята своей карьерой, а отцам и вовсе было на них плевать. Старшего, Крейга, она родила от саксофониста Рэймонда Хилла, когда ей было всего 19 лет. Младший Ронни появился на свет в 1960 году в браке исполнительницы с музыкантом Айком Тернером. Певица также усыновила двоих сыновей Айка от предыдущего брака. Отношения артистки с мужем были тяжелыми, он часто поднимал на нее руку и сильно избивал.

В 1968 году Тина снова забеременела, но сделала аборт после того, как узнала о том, что одна из подруг Тёрнера, Энн Томас, тоже беременна от него. В том же году певица пыталась покончить с собой, отравившись таблетками валиума - ей надоело терпеть побои и измены мужа. Развелись они только спустя 10 лет, в 1978 году. Айк всю жизнь страдал от наркотической зависимости и умер от передозировки наркотиков в 2007 году.

Тина - обладательница восьми премий "Грэмми". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2013 году Тина вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27 лет отношений. Через три недели после свадьбы Тёрнер перенесла инсульт, и ей пришлось заново учиться ходить. А в 2016 году у певицы обнаружили рак. Из-за почечной недостаточности ей сделали операцию по пересадке почки.