«Простенький дом в 4 этажа»: Как выглядит особняк раздора, в котором Асмус после развода живет вместе с Харламовым и его мамой

Кристина и Гарик делят один дом на двоих в закрытом коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус». Фото: соцсети.

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова снова у всех на устах. Супруги развелись еще в 2020 году, но, оказывается, все это время жили вместе, под одной крышей. Кристина – на своей половине дома, Гарик – на своей. Вместе с ними элитную недвижимость на Рублево-Успенском шоссе делят 8-летняя дочка Настя и мама Гарика Наталья Игоревна.

В соцсетях экс-супруги обменялись взаимными колкостями. Кристина заявила, что Харламов угрозами заставил их с дочкой остаться в особняке на Рублевке и не дает переселиться в другое жилье. «Но это ненормальная ситуация», - считает актриса. Поклонники звезды недоумевают: Кристина очень прилично зарабатывает, и давно могла бы съехать от бывшего мужа. Скажем, арендовать новое жилье или купить квартиру в ипотеку. Но она почему-то предпочитает под нажимом делить квадратные метры с постылым экс-супругом. Мы выяснили, что это за дом такой, в котором актрису удерживают чуть ли не пленницей.

Актриса любит фотографироваться на фоне своего "простенького" дома в четыре этажа. Фото: соцсети.

ЗАСЕЛИЛИСЬ В НОВЫЙ ДОМ УЖЕ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ О РАЗВОДЕ

Особняк, который супруги до сих пор не могут поделить, Гарик Харламов купил в 2014 году. За семейное гнездышко он заплатил полностью из своих средств.

- Ты думаешь, на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, - общее, всё, что зарабатываю я, - мое, - сообщила вскоре после новоселья Кристина Александру Цыпкину, которого они с мужем пригласили в гости. Писатель заглянул к ним на огонек и заодно взял у супругов интервью.

В новый дом Гарик и Кристина заселились только через шесть лет после его покупки. Все это время в особняке шел ремонт. Супруги тем временем жили в съемном доме в коттеджном поселке Riga Forest («Лесницыно») в Истринском районе. Долгожданное новоселье случилось в апреле 2020 года, в разгар пандемии.

- Самоизоляция сыграла нам в плюс: мы не жили на коробках, у нас было время их спокойно собрать и разобрать, - сообщила Асмус.

Кристина тогда поделилась еще одной подробностью семейного быта:

- Мы так же редко видимся, как было и до самоизоляции. Видимся не каждый день. Гарик работает в одной комнате, а я в другой, поэтому мы мало пересекаемся и видимся только ночью у холодильника, - рассказала актриса Цыпкину.

Тогда на эти слова мало кто обратил внимание. Но спустя месяц, в июне 2020 года Харламов и Асмус объявили о разрыве. А в октябре суд развел их.

Позже Кристина призналась в соцсетях, что решение разойтись они с Гариком приняли еще за год до официального развода. И все это время оставались вместе только ради дочки. То есть в новый дом Асмус и Харламов переехали, уже будучи в глубокой ссоре и практически расставшись.

Гарик и Кристина живут в "Туринском доме" - самом дорогом и роскошном в поселке. Фото: ilynka.com.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОСОБНЯК В ПОСЕЛКЕ

Дом Харламова и Асмус расположен в закрытом коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус» в Московской области. Это очень удобная локация: по Рублево-Успенскому шоссе - всего 8 километров от МКАД. В десяти минутах езды – Барвиха с ее тусовочными ресторанами и элитными магазинами. В пяти минутах – дорогая частная школа «Президент», в которой учится дочь юмориста Настя. Обучение в ней стоит 180 тысяч рублей в месяц.

Дома в «Ильинка Лейнхаус» даже сейчас, в кризисные времена, стоят от 70 до 280 миллионов рублей. По слухам, Гарик в свое время купил свой коттедж за 100 миллионов рублей.

«Поселок Ильинка Лейнхаус - первый в России проект с таким форматом жилья как лэйнхаусы, - сообщается на сайте одного из столичных агентств недвижимости. - В переводе с английского языка лэйнхаус звучит как «дом в переулке» (lane - переулок, house – дом). В «Ильинке» готовые под отделку дома построены по шести проектам, названным в честь европейских городов: «Венский дом», «Ливерпульский дом», «Рижский дом», «Мюнхенский дом», «Софийский дом» и «Туринский дом».

Кристина и Гарик поселились в самом дорогом и роскошном «Туринском доме».

«Самый большой дом в поселке. Его площадь составляет 473 квадратных метров, - говорится на сайте компании-застройщика. - И таких домов в поселке всего лишь семь. Обойдем дом. Итальянский шарм и раскованность присущи его внешнему облику. Любой фасад здесь можно назвать парадным. Однако центральный фасад, со стороны которого расположилась входная группа, является изюминкой этого домовладения. Главная интрига здесь – треугольный фронтон, который доминирует над двумя башенками, увенчанными коваными шпилями, и по праву является кульминацией во всем этом архитектурном ансамбле».

- Да простенький такой, четыре этажа, недалеко от Рублевского шоссе. Лифта нет. Деревянная лестница, - рассказала про свое жилище Кристина Александру Цыпкину.

Улочки в закрытом поселке красивые и ухоженные. Дома построены в европейском стиле. В пяти минутах езды - школа «Президент», в которой учится дочь юмориста Настя. Фото: соцсети.

Таунхаус построен на одном из самых больших участков в поселке - почти восемь соток.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МРАМОР И ОТДЕЛКА В СВЕТЛЫХ ТОНАХ

Внутреннее убранство дома выполнено в светлых тонах. Супруги выбрали для отделки неоклассический стиль. На полу – итальянский мрамор (не забываем, что это «Туринский дом») и итальянские же ковры. Повсюду дорогая мебель, роскошный текстиль и стильные аксессуары.

Супруги выбрали для отделки неоклассический стиль. Фото: соцсети.

КУХНЯ

Кухня-столовая белого цвета раньше часто мелькала на фотографиях, которые Кристина публиковала в соцсетях. Сейчас этот красивый уголок, видимо, больше не ассоциируется у нее с семейным уютом. А зря: мебель из светлого дерева чудо как хороша. Как и стол с мраморной столешницей, где когда-то Кристина баловала себя утренним кофе.

Кухня-столовая - белого цвета. Фото: соцсети.

На кухне много дорогой техники, которой Кристина явно не пользуется. Фото: соцсети.

ГОСТИНАЯ С КАМИНОМ

Гостиная также оформлена в неоклассическом стиле – с традиционным камином, лепниной на потолке и хрустальной люстрой. Мебель хозяева выбрали эклектичную: вычурные журнальные столики с резной отделкой соседствуют с лаконичными скандинавскими диванами.

Гостиная – с традиционным камином, лепниной на потолке и хрустальной люстрой. Фото: соцсети.

На полу - дорогие ковры. Фото: соцсети.

Мебель хозяева выбрали эклектичную: вычурные журнальные столики с резной отделкой соседствуют с лаконичными скандинавскими диванами. Фото: соцсети.

СПАЛЬНЯ

Спальню Кристины украшает роскошная кровать с большим, отделанным кожей изголовьем бежевого цвета. Судя по тому, что супруги переехали в этот дом уже будучи в ссоре, спальню Асмус изначально занимала одна. Гарик поселился в собственных комнатах этажом выше.

Спальня актрисы. Фото: соцсети.

ХОЛЛ

Пожалуй, один из самых роскошных уголков дома. На полу – итальянский мрамор, стены украшены молдингами, мебель – дорогая, дизайнерская, с золотыми деталями.

Холл - один из самых роскошных уголков дома. Фото: соцсети.

Мебель в холле – дорогая, дизайнерская. Фото: соцсети.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ДОМ?

Это, пожалуй, сейчас главная интрига. В 2020 году, сразу после объявления о разводе, Гарик в эфире шоу «Секрет на миллион» объявил, что решил переписать дом на дочку Настю (видимо, чтобы не делить его с бывшей женой). Ведущая шоу Лера Кудрявцева тогда прослезилась:

«Гарик, я тебя люблю. Большой респект! Молодец! В последнее время редко можно увидеть такие мужские поступки и этому теперь удивляешься», - объявила она.

Свой роскошный дом Кристина делит не только с бывшим мужем, но и со свекровью. Фото: соцсети.

Неизвестно, переписал ли Гарик в итоге дом на дочку. Но даже если он и сделал это, то выселяться из своего подарка не спешит. Шоумен вместе с мамой решил остаться в спорном особняке, несмотря на очевидную пикантность семейной ситуации.