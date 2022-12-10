Галь Гадот уверена, что материнство сложнее, чем актерство

Галь Гадот дебютировала в кинематографе в начале 2000-х годов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Галь Гадот, израильская актриса и модель, ставшая всемирно популярной благодаря своему участию в фильме «Чудо-женщина», говорит, что умеет постоять за себя.

А еще она умеет собирать автомат: Галь, как и все молодые израильтянки, проходила срочную службу в армейских рядах.

Она хотела быть юристом или биологом, но красивая внешность обеспечила ей работу в модельных агентствах, еще когда Галь училась в школе.

В 18 лет она завоевала титул «Мисс Израиль-2004». А потом Галь была призвана в армию, куда как-то приехали фотографы.

Снимки Гадот в военной форме попали на страницы глянцевых журналов. И израильские режиссеры пригласили ее сниматься в кино. После этого Галь поняла, что хочет быть только актрисой.

После нескольких удачных ролей она решила попробовать покорить Голливуд, где первым делом провалила кастинг на роль девушки Джеймса Бонда. Но ее там заметили и пригласили сняться в фильме «Форсаж», а потом в «Чудо-женщине», которая и сделала из Гадот настоящую звезду.

Галь вспоминает: «Мне позвонил агент и сказал – роль твоя, ты – чудо-женщина. А я кричала в трубку – о, боже мой, а-а-а! Сейчас это звучит как «а-а-а!», а тогда это было «А-А-А!».

Сейчас актрисе 37 лет, она замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано. Они воспитывают троих замечательных дочерей. В одном из недавних интервью Галь сказала, что роль матери для нее куда важнее и куда сложнее, чем любая из актерских ролей.

Гонорары Галь Гадот – восьмизначны. За съемки в картине «Красное уведомление» она получила $20 миллионов. А совсем скоро зрители увидят ее в образе египетской Клеопатры.