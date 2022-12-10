Отчаявшись выбрать президента, в Ливане проголосовали за покойного Нельсона Манделу

Бывший президент ЮАР и обладатель Нобелевской премии мира Нельсон Мандела скончался в 2013 году Фото: REUTERS

На состоявшихся в Ливане очередных выборах президента депутатам парламента вновь не удалось достичь консенсуса – девятая попытка избрать главу государства ожидаемо провалилась.

Больше всего голосов парламентариев на этот раз было отдано за противника «Хезбаллы» Мишеля Муавада – кандидат набрал целых 39 сторонников, но этого явно недостаточно для финала выборов.

По заявлению местных СМИ, депутаты намеренно затягивают голосование любыми способами. Например – портят бюллетени. Так во время последней попытки избрать главу государства в одном из них появилось имя умершего в 2013 году бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Политологи считают, что голосование не даст результата до тех пор, пока все закулисные договоренности не будут реализованы. А опыт у ливанских парламентариев в затягивании выборов просто огромный – предыдущий президент страны Мишель Аун был избран в 2016 году с 46-ой попытки. Перед этим место лидера государства пустовало в течение более двух лет.