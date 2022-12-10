Премьер Сербии считает, что страна находится на грани войны

В Косово готовы отправить тысячу сербских правоохранителей Фото: REUTERS

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич уверена что действия ее косовского коллеги Альбина Курти и попустительство со стороны Евросоюза поставили сербов и албанцев на грань войны. Об этом глава сербского правительства заявила на пресс-конференции в Белграде.

– Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но он сделал это не один. Мы отмечаем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже «совсем горит», – сказала Брнабич.

Ранее стало известно, что руководство полиции Косово решило увеличить численность силовиков в северной части республики, в результате чего более 200 сотрудников спецназа прибыли в город, населенный сербами, а затем направились дальше.

Это является откровенным нарушением договоренностей, согласно которым косовская полиция не имеет права пересекать сербские районы без разрешения властей.

Вторжение спецназовцев руководство страны сочло провокацией, а глава канцелярии по вопросам Косово и Метохии Петар Петкович заявил о готовности направить на территорию региона 1 тысячу сербских правоохранителей.