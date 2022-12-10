В офисе Зеленского украинцам пообещали "Абрамсы" и "Леопарды"

«Абрамс», захваченный чеченским спецназом в апреле 2022 года. Фото: стоп-кадр видео

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в последнее время, похоже, начал потихоньку употреблять всякие вещества со стола главы государства. Иными причинами трудно объяснить заявления, которые он делает на публику. Так, например, он собрался "демилитаризировать приграничье России" как минимум.

- Будет четкая конвенционная борьба, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991 года, - дал он свой прогноз на будущее в эфире канала ICTV и пообещал, что украинские войска не остановятся на границе. - Российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события конфликта.

А сделать это, как следует из речи Подоляка в интервью "24 каналу", помогут западные союзники. Своими самыми лучшими и современными вооружениями.

- Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и всё остальное, - заверил телезрителей Подоляк, который ложится спать и встает с одной и той же мыслью о наиболее эффективных способах убийства москалей. - Это всё будет на нашей территории.

И даже обозначил крайний срок, когда это все появится – от 2-х недель до, максимум, 2-х месяцев.

А вот экс-генерал армии Бундесвера Ролан Кэтер, всемирно признанный военный эксперт, осмеливается перечить аж целому украинскому журналисту и политтехнологу, кем принято считать Подоляка.

- В данный момент нет никакого смысла отправлять тяжелую технику, просто потому, что танки не могут двигаться, - заявил Кэтер, сообщивший, что "лучший в мире боевой танк "Леопард-2" в это время года не может воевать на Украине и обозначивший минимальные сроки для его применения. - Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл раньше весны, когда погодные условия позволят это сделать.

То есть эта оценка эксперта дана безотносительно того, что правительство Германии и так вьется ужом на сковородке, чтобы избежать сомнительной славы "первопроходца" в поставке украинских современных танков. И от этого решения бегают, как заяц, предлагая американцам подать личный пример поставками танков М-1 "Абрамс".

Получается, тогда Миша Подоляк беззастенчиво врет? Получается, что да. А зачем и почему? Ответ достаточно циничен. У Незалежной жуткий дефицит военной техники, в ассорти поставленных вооружений к некоторым видам, как например, к модернизированным танкам Т-55, нет боеприпасов. В последние недели военные Украины отправляются к своему кумиру Бандере на тот свет количественно усиленными партиями. В такой ситуации надо бросить населению, половина которого до сих пор в разных регионах сидит без света, хоть какую-то пригоршню радости и будущей перемоги.

Вот только в этот раз Миша Подоляк явно перебрал. И с прогнозами в том числе. Пойдя неверным путем Арестовича, все время обещающему, что потерпеть придется 2-3 недели. Арестовичу можно, он говорит об общей перемоге, а не о конкретных вещах. А вот Подоляк нарвался, пообещав конкретные поставки конкретной техники в конкретные сроки.

От двух недель до двух месяцев. Никто за язык не тянул. Время пошло, Миша.

Или им Зеленский и Ермак решили пожертвовать, бо "подоляков" много, а "преЗЕдент" один, единственный и неповторимый?

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