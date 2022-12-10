Запрет УПЦ на Украине завис в ситуации "казнить нельзя помиловать"

Юристы Верховной рады предупредили, что новый закон об УПЦ нарушает Конституцию Украины Фото: REUTERS

Украинская контрразведка СБУ перешла к массовым репрессиям Украинской православной церкви, а обыски и преследования служителей конфессии стали обвальными. Обыски прошли на объектах УПЦ в Киевской, Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. Утром субботы контрразведчики пришли и в храмы в Харьковской области.

Тем временем, Гуманитарный комитет Верховной рады Украины рекомендовал парламенту принять поступивший в конце ноября законопроект "Об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", который узаконивает полный запрет Украинской православной церкви. И даже вводится запрет на использование слово "православный" любым организациям, кроме тех, кто относится непосредственно к раскольничьей ПЦУ/СЦУ или подчиняется этой структуре.

Но тут неожиданно на пути провокационного документа встали эксперты из Главного юридического управления парламента. Что, с одной стороны, вполне объяснимо, поскольку экспертам получать потом все шишки за принятие закона, не соответствующего Конституции, если они этого не выяснили в ходе своей экспертизы. А с другой, их вполне могут поменять, как это сделали, опять же, на днях, отправив в отставку с поста главы Госслужбы по этнической политике и свободе совести Елену Богдан, осмеливавшуюся заявить, что УПЦ не имеет никакого отношения к РПЦ. И Богдан тут же после этого заявления уволили с "волчьим билетом". Впрочем, ввиду отсутствия на Украине и этноополитики, и свободы совести, это место и ведомство можно просто упразднить за ненадобностью.

В общем, юристы ВРУ нашли в документе множество несостыковок с Конституцией, о чем и заявили.

- Украина является светским государством, что исключает возможность установления на законодательном уровне каких-либо преимуществ для тех или других религиозных организаций, - говорится в заключении юристов. - Предложенная монополия религиозной организации на термин "православный" является недостаточно взвешенной и содержит признаки нарушения ст. 35 Конституции Украины, в том числе прав членов других религиозных организаций.

Но это далеко не единственное нарушение. Вызывают претензии и термин "иностранные религиозные организации", которое включено в законопроект, но никак не расшифровывается и не присутствует во всем украинском законодательстве. Не понятно, что такое "связь с РПЦ". Подходит ли под это понятие, например, переписка? В общем, в данном виде законопроект, как считают украинские юристы-эксперты, оставляет практически все вопросы на усмотрение властей. И будет это не закон, а самое настоящее дышло.

Странные люди – как будто не понимают, что именно это и в таком виде и требуется Зеленскому и его команде, что именно это и является их целью.

Впрочем, юристы не только проанализировали текст законопроекта, но и осмелились на такие рекомендации парламентариям, которые явно не понравятся в Офисе президента Украины, несмотря на всю свою беззубость.

- По нашему мнению, сейчас такое предложение законопроекта может повлечь за собой существенное религиозное напряжение в обществе среди верующих, ведь по состоянию на 01.01.2021 количество религиозных организаций Украинской православной церкви, которой проект Закона может касаться, составляет 12 406, что составляет почти 62% среди общего количества 19 860 православных религиозных организаций в Украине, - говорится в экспертном заключении. - Вокруг вопроса, который предлагается урегулировать в законопроекте, длительное время ведется дискуссии в обществе. Активизация в столь сложный период дискуссионных инициатив ослабляет необходимую консолидацию общества.

То есть не в людях дело. Не в их правах, не в вере, не в свободе совести. Просто время сейчас не самое подходящее для того, чтобы самую крупную церковь Украины запрещать.

А закрывать ее или нет – решать все равно не им, а депутатам ВРУ. Простите, конечно же Зеленскому. Потому что все понимают, кто стоит за этим решением. И не догадываются как-то там, а просто знают.