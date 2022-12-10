«Опять что-то не то надела»: поклонники жестко раскритиковали похудевшую Ирину Пегову

Ирина Пегова на вручении премии журнала «OK» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно актриса Ирина Пегова побывала на вручении премии журнала «OK». О чем рассказала своим подписчикам в соцсетях. Нарядилась, само собой. В нежно-голубое платье с отложным воротничком и рюшами. Цвет ей идет. Но фасон… «Опять чего-то не то надели. Пожалейте себя!», - написали фолловеры в микроблоге актрисы.

И если бы только это. Критики разошлись: «Человеку с короткой шеей, нужно шею открыть. Чтобы она не выглядела еще короче…», - советует Пеговой некий стилист, у которого «тоже шея короткая…», а ума вообще нет.

Из ответов на некоторые комментарии становится понятно: Пегова их читает. И можно лишь догадаться о чувствах актрисы, которой все время говорят, что одевается она безвкусно. Бедная Ирина!

Из ответов на некоторые комментарии становится понятно: Пегова их читает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Вы прекрасны, Ирина, но почем-то одеваетесь всегда (за редким исключением) несуразно и нелепо. Сами или есть стилист? Почему никто не сказал, что все это не ваше! Никаких рюш в области груди и шеи. Не носите вещи под горло».

«Не ваше платье, Ирочка, - не унимаются поклонники. - Цвет, форма, пуфы и жабо совсем не подходят!».

Некоторые подписчики заподозрили, что стилист у Пеговой всё-таки есть, но вредит ей намеренно, специально подбирает наряды, которые ей не идут.

Правда у нас есть подозрение, что наряды актриса выбирает сама. И справедливо получает критические замечания: «Люблю актрису Пегову. Но с одеждой (фасоны, длина) абсолютное непопадание и безвкусица».

Ирина много времени уделяет тренировкам и спорту, чтобы быть в форме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хочется защитить актрису: неповторимость ее дарования, ее индивидуальность, обаяние, конечно, никуда не исчезли. Даже если вкус хромает, хотя на вкус и цвет товарища нет.

Но и с подписчиками нельзя не согласиться: Ирине нужен хороший стилист, это вне всякого сомнения. У неё сложная фигура. На ее счастье, Ирина не костлявая «вешалка», на которой как на манекене любой наряд идеально сидит. Она женщина с формами, и в этом ее прелесть и изюминка.

Ирина много времени уделяет тренировкам и спорту, чтобы быть в форме. Она похудела. Говорит, что лучше всяких диет, ей помогают физические нагрузки, бег. В детстве занималась в секции легкой атлетики. Ну а с выбором одежды пока бывают промашки. Исправится.