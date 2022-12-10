Минобороны России заявило об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Наши подразделения продолжают успешные наступательные действия по всей линии соприкосновения. Фото: стоп-кадр видео МО

На прошедшем брифинге Минобороны России журналистам сообщили о продолжении успешных наступательных действий наших подразделений по всей линии соприкосновения.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ за сутки в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 60, на Донецком более 50, на Южно-Донецком - 40.

Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Кроме потерь личного состава вооруженные формирования ВСУ потеряли десятки танков, бронетранспортеров и пикапов.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: четырем беспилотникам, 10 реактивным снарядам «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, шести пунктам управления противника, двум украинским боевым машинам реактивной системы залпового огня «Град», также поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197-ми районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

341 - самолет.

181 - вертолет.

2647 - беспилотных летательных аппаратов.

392 - зенитных ракетных комплекса.

7049 - танков и других боевых бронированных машин.

926 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3672 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7534 - единицы специальной военной автомобильной техники.