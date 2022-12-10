В новогоднюю ночь на экраны вернут легенд ТВ: в традиционные «огоньки» к звездам добавили новые лица и героев России

Владимир Пресняков и Наталья Подольская споют в «Новогоднем Голубом огоньке» песню «Белый снег». Фото: канал «Россия»

Вечером 31 декабря телевизор смотрят миллионы зрителей. По традиции после любимых советских фильмов начинаются музыкальные телешоу, которые продолжаются и после боя курантов уже в 2023 году. Рассказываем, какие неожиданности ждут телезрителей.

Герои в «Новогодним голубом огоньке» на России

В один из съемочных дней на Мосфильм на съемки «Новогоднего голубого огонька» для канала «Россия» приехали военнослужащие с Донбасса. За столиками в студии военные посмотрят выступления артистов и поздравят всех с Новым годом - будут Герои России, офицеры и солдаты.

Обновленные декорации на съемках «Голубого огонька» Фото: Личный архив

В этом году «Голубой огонек» отмечает 60-й день рождения. В честь юбилея обновили состав ведущих, добавив в него легенд ТВ. Участники съемки главного концерта новогодней ночи рассказали KP.RU: «Вести праздничную программу будут несколько ведущих, вечер и ночь долгие. По традиции это - Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Дмитрий Губерниев. А также в этом году появятся еще две ведущие. Это известные всем дикторы Центрального телевидения, телеведущие Ангелина Вовк и Татьяна Веденеева».

Эстрадные и юмористические номера, поздравления с Новым годом, пожелания и напутствия на 2023 год в «огоньке» прозвучат от десятков музыкантов, телеведущих, актеров, артистов разговорного жанра. Среди гостей «огонька» будут: SHAMAN с песней «Я русский», Николай Басков и его «Разговор со счастьем», Сергей Лазарев и «Остров невезения», Аскар Абдразаков споет «Подмосковные вечера», Александр Розенбаум с Анастасией Макеевой – Вальс-бостон», «Земляне» - «Трава у дома», Лев Лещенко и Александра Пахмутова «Надежда», Игорь Николаев – «Выпьем за любовь». В «огоньке» также участвуют – поют или поздравляют: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Денис Мацуев, Стас Пьеха, Дима Билан, Аглая Шиловская, группа «Дискотека Авария», Олег Газманов, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Елена Ваенга, Жасмин, Филипп Киркоров, Борис Корчевников, Карен Шахназаров, Алсу, Эмин, Евгений Петросян, Александр Ф. Скляр и другие артисты. Снимали по традиции - с оркестром. Формат «огонька» традиционный – на сцене в новогодних декорациях выступают артисты; поздравляют за столиками или у елок; зрители смотрят, аплодируют за столиками. Проект уже отснят.

Пелагея и SHAMAN в «Гараже желаний» на НТВ

На НТВ до и после боя курантов в эфире два больших музыкальных проекта. Сначала покажут шоу, в котором соединили два телешоу «Новогоднюю Маску» и «Аватар». В обычном и виртуальном мире будут петь герои в масках и цифровые аватары – как уже известные герои, так и новые. В праздник все снимут маски после выступлений. В жюри тоже сборная команда: Тимур Батрутдинов, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман.

Певица Валерия в декорациях Новогодней ночи на Первом канале. Фото: Телеграм-канал Валерии

Новогоднюю «Маску» и «Аватар» будут снимать 12 и 14 декабря – можно попасть в массовку и заработать от 600 до 800 рублей. Зовут на съемки нарядных зрителей в возрасте от 18 до 50 лет. 800 рублей платят вип-массовке – это самые нарядные и опрятные зрители от 30 до 35 лет, отбирают самых презентабельных в первые ряды бригадиры массовки на свой субъективный взгляд. Условия записи в массовку — на сайте massovki.net.

После боя курантов в эфир выйдет спецвыпуск новогоднего «Квартирника у Маргулиса» - его назвали «Гараж желаний», так как по идее создателей именно в этом помещении появляются неожиданные интересные проекты. Плюс музыканты часто начинали репетировать в молодости именно в гаражах. Вести новогодний вечер Евгению Маргулису помогут Юлия Паршута и рэпер ST (Александр Степанов). Живьем споют в «Гараже желаний» известные музыканты, которые умеют отлично работать без «фанеры»: Валерий Сюткин, Пелагея, Гоша Куценко, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Юлия Савичева, Светлана Сурганова, Тимур Родригез, группы «Чайф», «Город 312», «Ария», «Uma2rman», «Пикник», «Воскресение», певец SHAMAN и другие артисты. Этот проект уже сняли

Пелагея на съемках новогоднего «Квартирника у Маргулиса», который выйдет в эфир 31 декабря после боя курантов. Фото: PR НТВ

Новогодняя ночь на Первом канале

Еще можно успеть попасть в эфир Первого канала в новогоднюю ночь. Для этого надо записаться в массовку на 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря. Отсидеть в студии придется с утра до ночи: заплатят 1200 рублей. Вип-зрителям («красивая молодежь до 35 лет») – 1400 рублей. Отбирают всех по традиции на месте: на субъективный взгляд бригадиров массовки.

В этом году на Первом канале снимают в студии, где звезды поют и поздравляют, а нарядные зрители им аплодируют. Артистов будет много – Дима Билан, Игорь Николаев, «Иванушки International», «Дискотека авария», Айдамир Мугу, Юлия Савичева, Виктор Бутусов, Лолита, Григорий Лепс, МакSим, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и другие звезды. К примеру, если в «огоньке» на России Валерия поет «Метелицу», то на Первом у нее - «Часики».

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