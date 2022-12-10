Застрелил собственную мать: полиция ранила и задержала преступника, взявшего заложников в центре Дрездена

Задержать преступника удалось только после штурма Фото: REUTERS

Полиция немецкого Дрездена подтвердила, что смогла сначала ранить, а затем задержать мужчину, взявшего заложников в городском торговом центре.

Сообщается также, что на пути в торговый центр подозреваемый, вооруженный пистолетом, застрелил пожилую женщину, затем открыл огонь по помещению местной радиостанции, после чего вошел в торговый центр, где забаррикадировался в одной из аптек.

С собой он взял двух заложников – молодую женщину с ребенком. Они уже освобождены, их жизням ничего не угрожает.

Задержать преступника удалось только после штурма, в ходе которого он получил ранения.

Пока правоохранители не сообщают подробностей ни о задержанном, ни о мотивах его действий. Известно лишь, что погибшая женщина – его мать. Она была застрелена в своей квартире.

Пока торговый центр и расположенный рядом с ним рождественский базар закрыты, владельцам торговых точек запрещено открывать их до особого предписания.