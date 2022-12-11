Чем ниже температура, тем слабее защита от вирусов: ученые выяснили, что происходит в носу человека в холодную погоду

Холодная погода оказывает нам медвежью услугу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всплески гриппа и простуд называют сезонными, поскольку они накрывают нас в холодное время года. А почему так? Специалисты поясняют, что причин целый комплекс (подробнее см. ниже в комментарии эксперта). Ученые университетской клиники «Массачусетс Ай энд Ир» Гарвардской медицинской школы решили выяснить, что происходит на «входных воротах», через которые к нам в организм попадают респираторные вирусы. А именно: меняются ли иммунные реакции слизистой носа и носоглотки при снижении температуры окружающей среды? Результаты исследования опубликованы на этой неделе в международном научном журнале «Аллергология и клиническая иммунология».

Первым делом у здоровых добровольцев взяли на анализ образцы внутренней оболочки носа. И в пробирке проверили: что происходит при встрече с различными простудными вирусами. Оказалось, столкновение с чужеродными - в данном случае вирусными - частицами порождает реакцию наподобие разворошенного осиного гнезда. Иммунная система запускает выработку огромного количества микроскопических пузырьков - так называемых внеклеточных везикул. Распределяясь по носовой слизи, они окружают и атакуют возбудителей респираторных заболеваний. Плюс к этому везикулы действуют как приманки. Они несут на себе специальные рецепторы-ловушки: чтобы вирусные частицы цеплялись к ним, а не проникали внутрь клеток носа.

- Чем больше таких везикул-приманок, тем активнее уничтожаются вирусные частицы в слизистой носа. И тем выше шансы, что инфекция будет подавлена, - пояснил один из авторов исследования доктор Ди Хуанг.

А холодная погода оказывает нам медвежью услугу. Дело в том, что внутренняя температура носа сильно зависит от температуры вдыхаемого воздуха. В эксперименте добровольцев из теплой комнаты перевели в помещение, где было плюс 4,4 градуса Цельсия. Через 15 минут температура внутри носа упала примерно на 5 градусов. Потом такой же опыт поставили на образцах клеток слизистой носа. Снова запустили в пробирку простудные вирусы. И оказалось: осиное гнездо уже совсем не то! Количество «противовирусных» приманок-везикул уменьшилось почти на 42 процента. Это можно расценивать как «механистическое объяснение сезонных колебаний инфекций верхних дыхательных путей», - сказал доктор Хуанг.

Что дальше? Авторы научной работы считают, что механизм, который они открыли, подсказывает возможные направления для разработки профилактических и лечебных спреев для носа. Теперь есть понимание, на что нужно направлять усилия, чтобы повысить защиту от респираторных вирусов. В их числе и грипп, и простудные возбудители, и все еще донимающий нас коронавирус.

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А что поможет сейчас?

Ни у оксолиновой мази, ни у интерферонов и прочих «профилактических» препаратов убедительно доказанного защитного эффекта нет. Единственным действенным средством эксперты считают промывание носа.

Но тут есть нюанс: механическое смывание вирусных частиц, попавших на слизистую, сработает и убережет от развития болезни, если они еще не успели внедриться внутрь клеток. За какое время это происходит при попадании разных вирусов - точных данных нет. Медики советуют промывать нос как минимум каждый раз при возвращении из людных мест. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Иммунные реакции в носу - капля в море причин сезонного роста заболеваемости

А может, нужно просто прикрывать нос шарфом? Сохраним тепло и не допустим снижения иммунных реакций. Сработает ли это, мы спросили иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Людям свойственно все упрощать и искать одну единственную или главную причину. На самом же деле с объяснением сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями все не так просто, - говорит эксперт. - Причин целый комплекс. На восприимчивость к вирусам влияет и влажность воздуха, и изменение инсоляции (активности солнечного излучения), и социальные факторы. Прежде всего скопления большого количества людей в помещениях в холодную погоду. Да и сами реакции нашей иммунной системы отнюдь не сводятся лишь к нескольким механизмам взаимодействия с вирусными частицами в слизистой носа.

Так что сложно сказать, насколько серьезно может повлиять на снижение заболеваемости разработка «защитных» препаратов или прикрывание носа теплым шарфом. Я не исключаю, что это лишь капля в море факторов, от которых зависит риск заражения. В то же время есть убедительные данные, что прививки от гриппа и ковида точно дают нам надежную защиту от тяжелых осложнений.