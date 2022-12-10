«Зеленский следует путём Порошенко». Экс-посол Украины в США выступил с новым заявлением

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Фото: Кадр видео

Новое подтверждение, что Зеленский на посту президента Украины лишь развил ключевой постулат идеологической модели Порошенко, которую тот уложил в три слова "Армия, Мова. Вера" (ловкий все же стервец - !), предоставил экс-посол Незалежной в США, свидомый украинский патриот Валерий Чалый. В эфире радио "НВ" он заявил, что русских на Украине не должно остаться. То есть совсем. А те, кто планирует не покидать Незалежную, обязаны ассимилироваться, превратиться в полноценных "украинцев". Что надо будет делать, реализуя три основных постулата в идеологической сфере.

- Три ключевых вопроса. Это вера – довести дело до конца, что касается этой общественной организации (каноническая УПЦ – прим. авт.) -, - объяснил Чалый ведущему и радиослушателям. - Она на сегодня, по-моему, называется УПЦ, они уже Московский Патриархат сняли. Это обычная общественная организация с постоянным криминалом в теневом пользовании деньгами, они до сих пор направляют в Москву деньги, с наших людей берут эти деньги в церквях. С этим нужно что-то делать.

Наверное, пора уже вводить в речь оборот "брешет, как украинский дипломат". Потому что Чалый не может не знать, что канонической УПЦ предоставлена финансовая автономия, в том числе, и от РПЦ, и никаких обязательных взносов в Московский патриархат не существует еще с 1991 года. А если между этими Церквями и существуют какие-то необязательные финансовые отношения в плане помощи, то они, скорее, выстроены в обратном направлении. Впрочем, такие "мелочи" Чалого не смущают. Он продолжил выстраивать Украину по модели "три в одном". Второй составляющей является, в полном соответствии с формулой Порошенко, язык. Извините, неправильно выразился. Язык – это по-русски, а по-украински – мова.

- Второй вопрос – языковой. Здесь нужно найти очень грамотные решения, но нужно понимать, что эта вакханалия русскоязычных экспертов, каналов, государственного финансирования российского вещания, нужно также что-то с этим делать. Это может привести к плохим последствиям, - предупредил Чалый, тем самым заранее оправдав все репрессии и против русского языка, и против православия.

И, конечно же, никуда не деться от третьей составляющей – армии.

- Ну и, конечно, армия. Сегодня, слава Богу, хотя бы все повернулись лицом к армии, нужно всё-таки больше и больше рассчитывать на себя. Чем ближе мы будем к победе, тем меньше мы будем получать новых вооружений. Участие будет большее наших партнёров, а такие вещи, как вооружение, которое нас бы ещё усилило, с этим будут проблемы, - предупредил Чалый и выступил в роли предсказательницы. - Поэтому надо будет все больше и больше рассчитывать на себя в техническом плане

За счет чего, каких факторов надо будет Украине "все больше рассчитывать на себя в техническом плане", экс-посол не рассказал.

- В принципе, сегодняшняя украинская власть, наконец, оценила эти угрозы идентичности, и необходимо не позволить сейчас размыть идентичность внутри страны, на что Путин и рассчитывает, - подвел черту Чалый под своими рассуждениями. В принципе, они полностью уложились в порошенковский "Армовир" и нынешнюю политику Зеленского. И ничем не отличаются от знаменитого тезиса идеолога украинского национализма Мыколы Михновского, сказавшего, что "все люди твои братья, кроме москалей, ляхов, венгров, румын и жидов. Москали, ляхи, венгры, румыны и жиды – это враги нашего народа". Так что после гонений на русских, представители всех других вышеназванных наций могут выстраиваться в очереди на плаху. Конечно, в том случае, если нынешний киевский режим продолжит свое существование.

Помнить ли Чалый, чем закончил Михновский? Впал в меланхолию и повесился в саду. Ну, для чего-то ведь должен существовать у украинцев "садок вишневый коло хаты". Вот и пригодился. И это цвет и элита дипломатии Украины. Которая на самом деле ничем не отличается от рядового гопника в подворотне.

И здесь есть еще один нюанс, на котором прокалываются все русофобские украинские эксперты. В курсе ли Чалый, как называется радио, на котором он так расфилософствовался? Называется оно "Новое время". На чистом русском языке. А совсем даже и не на украинской мове, где его бы произносили как "Новый час". И лого у него НВ, а не НЧ.

И так у них во всем.