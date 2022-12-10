Российские ученые разработали прорывной метод доставки лекарств против рака напрямую в опухоль

Ученые поставили перед собой задачу создать наночастицы-контейнеры для прицельной доставки лекарств в опухоль. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы уничтожить раковые клетки, нужны высокие дозы лекарств. Но такие препараты даже в небольшом количестве не безобидны. А при повышении концентрации опасная побочка многократно усиливается. Поэтому ученые всего мира ломают голову: как доставить высокодозную «химию» точно в опухоль и не повредить здоровые органы и ткани?

Прорывной подход предложили российские исследователи. Авторы новой разработки - команда сотрудников Сеченовского университета, Института биоорганической химии РАН, Института цитологии РАН и НИЯУ «МИФИ». Итоги успешного эксперимента на животных, открывающего серьезные перспективы в лечении людей, опубликованы в авторитетном международном журнале Nature Communications.

Ученые поставили перед собой задачу создать наночастицы-контейнеры для прицельной доставки лекарств в опухоль. Сама по себе идея не нова.

- Однако за последние десятилетия кардинальной революции в наномедицине так и не произошло, - признает один из соавторов научной статьи, замдиректора Института молекулярной тераностики Андрей Звягин. - Обнаруживались все новые и новые защитные механизмы раковой опухоли, которые снижают эффективность терапии. Один из таких барьеров — плотный межклеточный матрикс. По сути, сетка из полимера, через которую наночастицы не могли проникнуть. В лучшем случае они оказывались на границе раковой ткани и воздействовали лишь на небольшую часть опухоли.

Российские исследователи придумали, как преодолеть преграду. «Мы предложили накапливать наночастицы, загруженные лекарством, в кровеносных сосудах опухоли или метастазированного органа. И быстро высвобождать препарат прямо в капилляры», - поясняет Звягин. Эксперимент подтвердил: лекарство быстро пропитывает опухоль, проникая внутрь раковых клеток.

Эффект от такого способа доставки оказался потрясающим. У мышей с опухолью легких на 15-й день лечения размер ракового узла уменьшился в 11 раз. В то время как при традиционном введении того же препарата (доксорубицина) опухоль сокращается в 1,6 раза.

Важной находкой ученых стали уникальные контейнеры для доставки лекарства. «Для этого были использованы металлорганические каркасные структуры MIL-101 — они отлично подошли из-за своей экстремально высокой пористости. Концепцию быстрого высвобождения лекарств назвали FlaRE (Flash Release in Endothelium)», - поясняют разработчики. Уже через 3 минуты после введения частицы оказались в легких и начали высвобождать препарат. А через 10 минут полностью разрушились.

Специалисты считают, что благодаря усиленному проникновению лекарств в легочную ткань новый метод можно будет использовать не только для лечения онкопациентов, но и при других заболеваниях легких.

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