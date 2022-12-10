Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Поляков сбил в бою 53 вражеских беспилотника

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

НАКРЫЛ АРТИЛЛЕРИЮ ВРАГА ПЕРВЫМ

Старший сержант Сергей Кирдяшев

Старший сержант Сергей КИРДЯШЕВ Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Сергей Кирдяшев в составе подразделения выполнял специальную задачу по освобождению территории от противника, дальнейшего продвижения нашил войск в тыл противника, что продолжал оказывать ожесточенное сопротивление. В ходе ведения контрбатарейной борьбы, находясь под постоянным наблюдением беспилотных летательных аппаратов врага и периодического огневого воздействия, по целеуказанию начальника артиллерии, личным составом расчета старшего сержанта Кирдяшева был уничтожен 1 наблюдательный пункт, 4 единицы бронированной техники и более 15 военнослужащих.

Высокий профессионализм и слаженность расчета старшего сержанта Кирдяшева позволили нанести существенный урон украинским боевикам, что привело к их отступлению».

ВЫВЕЛ МАШИНУ С ГОРЮЧИМ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Рядовой Максим Игнатенко

Рядовой Максим ИГНАТЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Водитель роты материально-технического обеспечения рядовой Максим Игнатенко выполнял боевую задачу по доставке и заправки топливом военной техники на передовом рубеже. Во время очередного совершения марша, колонна в составе которой двигался Максим, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны националистов. Понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, Максим, умело маневрируя на сложном участке местности вывел автомобиль из зоны обстрела. В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма Максима Игнатенко, подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований».

СБИЛ 53 БЕСПИЛОТНИКА ВРАГА

Старший лейтенант Юрий Поляков

Старший лейтенант Юрий ПОЛЯКОВ Фото: Минобороны РФ

«Начальник расчета зенитной ракетной батареи старший лейтенант Юрий Поляков в составе боевого расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР» выполнял задачу по прикрытию действий подразделений российских мотострелков от воздушных объектов противника.

В условиях применения украинскими боевиками средств РЭБ, РСЗО и минометов, сохраняя выдержку и самообладание, старший лейтенант Поляков выполнял задачи по уничтожению воздушных целей националистов. Благодаря высокому профессионализму Юрия Полякова, слаженным действиям его подчиненных и грамотному определению наиболее опасных целей российским военным удалось лишить обороняющихся националистов воздушной поддержки.

В результате точных попаданий расчета Юрия Полякова были поражены 53 беспилотных летательных аппарата националистов. Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Полякова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы».