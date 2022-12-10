«Пока не танцую, но скоро буду бегать как кролик!»: Николай Басков рассказал об опасной операции

Певец Николай Басков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом году у Николая Баскова рекорд. Артист в 20 раз получил главную музыкальную премию «Золотой граммофон».
В ВТБ «Арена» он приехал, прихрамывая на одну ногу.
- Я после операции. Порваны связки, ногу оперировали. А чего только про меня не написали. Даже сочинили, что у меня последняя стадия тяжёлого заболевания…Все это ерунда. Я здоров, просто была небольшая травма, - рассказал KP.RU Николай Басков.
А на сцене ещё и пошутил:
«В год кролика, надеюсь, буду уже бегать как кролик!»
Ведущие концерта Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина попросили артиста спуститься за наградой, но Николай объяснил, мол, лучше вы к нам.
- Пока я буду к вам идти, закончится концерт, - улыбнулся артист.- Порваны связки. Не могу быть сейчас быстрым. Но голосовые связки работают от всего сердца, - поделился с Вадимом Галыгиным Басков.
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