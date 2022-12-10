Бить до Владивостока, а русского языка никогда не было. Почему заявления секретаря Совбеза Украины об ударах по России — пустые слова

Глава СНБО Украины Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний глава СНБО Украины Алексей Данилов, побывавший в своей жизни и врачом-ветеринаром, и криминальным авторитетом, похоже, окончательно уподобился Органчику Салтыкова-Щедрина, который выдавал только две фразы – "Не потерплю!" и "Разорю!". Техника с тех пор шагнула далеко вперед, и Данилов сейчас может выражать все те же два тезиса несколько разнообразнее.

- Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах, - написал он недавно на своей странице в одной из соцсетей.

Интересно, как бы это помогло? Неужели он научит "Томагавки" вырабатывать электроэнергию? Или доставлять ее на своих крылышках из пункта Х в пункт К и наоборот. Да нет, конечно же. Всем понятно, что речь идет об ударах по российским энергетическим производственным мощностям и транспортной инфраструктуре. Но как это поможет украинской энергетике? Если только в соответствии с украинским анекдотом про "пусть у меня корова сдохнет, а у соседа две".

А всего через несколько дней после того заявления уже в эфире украинского телеканала НТА Данилов, сидя, словно из дуба высеченная глыба, обещает: "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком".

Говоря честно, между Даниловым и тем же Кулебой разницы почти нет. Но Кулеба, при всей своей провокативности не позволяет себе таких высказываний, которыми регулярно отмечается Данилов.

- К большому сожалению, подавляющее большинство нашего населения, не по их вине, вообще не знают нашей истории. Когда мы начинаем вспоминать славную историю нашей страны, которой сотни и сотни лет, – в свое время, когда Российская Федерация, как злодейка постоянно что-то воровала, украла наш язык, - заявил Данилов с трудом ворочая языком на человеческий манер, а дальше выдал такое, что хоть стой, хоть падай. - Кстати, я хочу сказать, что никакого русского языка в жизни никогда не было. В 1942 году, когда татаро-монголы захватывали большую часть территории и определенный промежуток времени, два с половиной столетия собирали дань, им нужно было каким-то образом общаться с населением (я переслушал несколько раз это его выступление, и там он четко говорит не про 1237 год, а именно про 1942-ой. - Прим. авт). Так вот, оттуда появился такой диалект нашего языка родного, который эти люди, почему-то, считают русским языком.

Русский язык появился в 1942-м году! Где выпускают таких "знающих"? А ведь они выступают на всякого рода международных встречах, переговорах и мероприятиях, и их мнение учитывается теми, кто принимает решения.

- Еще раз акцентирую, никакого русского языка не было – это выдумки людей, которые на болотах живут. И много других исторических вещей, которые мы с вами знаем. Я бы очень хотел, чтобы наша молодежь, все наши граждане очень внимательно изучали нашу историю, - подвел итог своему телевыступлению экс-ветеринар, которого не раз ловили на непорядочной подмене собак и выдавании дворняг за волков и высокопородных псов (просто швейковщина какая-то, только без доброты Швейка). Историю изучать надо, безусловно. Но настоящую историю, а не хронологию укро-персидских войн древности от Геродотенко в изложении еще современного украинского псевдоисторика Бебика, у которого все знаменитые исторические и даже мифологические личности имеют украинское происхождение.

Но буквально все, вне зависимости, о географии, истории или вооружениях, о чем бы Данилов сейчас ни говорил, пропитано такой животной ненавистью к России и русским, такой жаждой убивать россиян, что тут без вируса бешенства явно не обошлось. Он одержим.