Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 11 декабря 2022 года: В Германии беженцев заселяют в контейнеры, а в Чехии выселяют в кабинки

Зеленский продолжает "зачищать" неугодных мэров украинских городов. Фото: REUTERS

А АТАМАН У НИХ КЛИЧКО

На днях судебным решением от занимаемой должности был отрешен мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Особенности административного устройства Украины таковы, что губернаторов на Украине назначает президент, а мэры городов избираются на всенародных выборах. Ни для кого не было секретом, что за отставкой Атрошенко стоит Офис президента Украины. И украинские мэры решили показать, что у них есть тоже собственное мнение. Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр украинской столицы Виталий "златоуст" Кличко, осудила отстранение Владислава Атрошенко с поста мэра Чернигова. В своей резолюции по этому вопросу Ассоциация напомнила, что мэра Чернигова избрали 77,49% жителей. Впрочем, на решение суда это не повлияло. Более того, в тексте судебного решения прямо указывается, что хотя за нарушение, которое совершил Атрошенко полагается, максимум, административное наказание в виде штрафа, судья избрал такую суровую меру наказания, чтобы воздействовать на других должностных лиц, занимающих аналогичные должности.

Украинские эксперты прогнозируют, что Зеленский на этом не остановится, а продолжит "зачищать" политическое пространство: "Далее будут зачищать Кличко и всех мэров, все партии зачистят, оставят только "ручные". Всех, кто критикует власть, сразу будут арестовывать, приписывая им работу на Кремль, находя у них оружие и разные пошлые видео. Это очень легко подкинуть, а общество поверит в любую чушь".

А Виталий еще в 2014-м предупреждал всех и о необходимости "готовиться к земле" и о том, что "смотреть в завтрашний день могут не только лишь все".

ЗА БАТУТ ОТВЕТИЛИ ЖИЗНЯМИ

Драматичная история произошла в Тернополе, где на побывку домой после контузии прибыл глава семейства из числа "воинов света". Не успел он как следует прийти в себя, как уже зарезал свою жену и двух собственных малолетних детишек, которых нашли внутри их дома в лужах собственной крови.

Как оказалось, неконтролируемую ярость "хероя" вызвал недавно купленный детям надувной батут. И даже не сам батут или факт траты денег на его покупку, а расцветка, выполненная в синих и белых тонах с незначительными вкраплениями темно-красного.

"Захисник Украйны" увидел в батуте цвета российского флага и ликвидировал сепаров, нанеся каждой из жертв десятки ножевых ударов.

Вообще-то, таких положено годами держать в психбольницах, а на Украине их отправляют в окопы.

УКРАИНСКАЯ БАЛЛАДА – НОЧЬ, ТРАКТОР, ВЗРЫВ

Мирный украинский трактор пал смертью храбрых подобно своему польскому собрату, став жертвой "российской агрессии". На этот раз украинскую сельхозтехнику уничтожила не какая-то ракета и даже не украинская ПВО, а собственная украинская мина.

Минувшей ночью двое мирных поселян на мирном же тракторе отправились поработать до рассвета в соседний лесок в Ровенской области вблизи границы с соседней Белоруссией. Но сие намерение закончилось весьма печально - трактор наехал на мину. На этом все и закончилось.

А что же они делали ночью в лесу. Может, это были замаскированные русские диверсанты. Оставьте поэтические бредни, все гораздо проще – местные жители сидят без работы, а потому ночью, чтобы их не поймали, выезжают на незаконную рубку леса.

У ГЕРМАНИИ ЛИШНЕГО ПВО НЕТ, НО ЕСТЬ ЛИШНИЕ ОДЕЯЛА

Государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер (не путать с главой МИД фрау Бербок) заявил в интервью "Голосу Америки", что у Германии на складах нет свободных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно было бы передать Украине.

- Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных для изучения локации для размещения системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО, - немного запутанно объяснил ситуацию херр Линднер. Так что Patriot Киев может не ждать.

Но есть и хорошие новости. ЗРК у Германии нет, но есть лишние одеяла. В количестве аж 36,5 тысяч штук. Они долгое время согревали солдат бундесвера, но "вылежали" свой ресурс и подлежали списанию. Сначала их хотели продать на аукционе, но желающие приобрести не пошли массовыми косяками. Потом их хотели сдать в утиль или превратить в ветошь. Но тут кто-то умный вспомнил про сильно нуждающуюся европейскую сверхдержаву.

А что? Посмотрев, какие битвы на Украине проходят при утреннем открытии секонд-хендов в битве за поношенные трусы, бэушные одеяла на этом фоне еще очень даже айс.

ТАРИФЫ ДИКТУЮТ РАСТУЩИЕ

С 1 января на Украине на 107% вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса. Такое решение запланировало принять правительство Незалежной. Причем подорожание коснется не только электричества, но и всех остальных тарифов. Где-то будет немного меньше, где-то больше, но в целом подорожание составит все те же 107%, то есть чуть более, чем в 2 раза. И это после того, как чиновники и эксперты в один голос заявляют, что для полного восстановления энергетики Украины потребуется 2-3 года. И то при условии, что Россия больше не будет наносить по объектам энергетической инфраструктуры новые ракетные удары.

Украинский энергетический парадокс – электричества нет, а платить за него надо будет вдвое дороже.

ДЕВЯТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ НЕ ПАКЕТИТСЯ

"Польское радио" сообщило, что очередной раунд переговоров послов стран ЕС по введению девятого пакета антироссийских санкций не завершился успехом. Посол Польши в ЕС Анджей Садось отметил, что переговоры о новых санкциях зашли в тупик, потому что многие страны сформировали слишком большой список исключений из санкций, причем, не ради европейской солидарности, а исключительности в своих собственных корыстных интересах. Следующая встреча послов по этому вопросу запланирована на понедельник, 12 декабря.

Как пела ныне израильская, но пока еще не очень популярная в этой стране певица Алла Пугачева, "если долго мучиться, что-нибудь получится". Вы там, главное, не расходитесь ребята.

В ГЕРМАНИИ – КОНТЕЙНЕРЫ, В ЧЕХИИ - КАБИНКИ

Местные власти в Гамбурге (ФРГ) решили поселить украинских беженцев в благоустроенный контейнеры. В месте проживания в городе сейчас нуждаются около 20 тысяч беженцев с Украины. Фургончики на колесах оборудованы плитой, санузлом, и, несмотря на скромные размеры (6 м. х 2,5 м.), по расчетам могут принять на ночь от 4-х до 6-ти человек. Есть только одно неудобство для украинцев – спальные места в контейнере снаружи украшены буквами Z (с этой буквы начинается немецкое слово комната - das Zimmer). Но украинцы, сами понимаете, видят в этой букве совсем другую символику.

А вот в Чехии на одном из горнолыжных курортов проблемой проживания украинских беженцев в курортном пансионате озаботилась спикер нижней палаты парламента Чехии пани Маркета Пекарова, которая потребовала выселить украинцев, потому что начинается сезон, а курорт предназначен, прежде всего, для парламентариев.

При этом, украинцам разрешили остаться проживать на этом курорте, но переселиться в технические кабинки. У которых есть очень существенный недостаток, тем более, в условиях горнолыжного курорта зимой – они не отапливаются.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- На Украине в Сети набирает популярность реклама "Приватбанка", предлагающая "оригинальный" бонус: "При оформлении кредитки - дрова на неделю в подарок".

- Марокко станет первой африканской страной, которая предоставит Украине военную помощь. ВСУ получит запчасти для танков Т-72. Напомним, не так давно, Зеленский уволил посла Украины в Марокко за пассивность в работе.

- Как сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, в ноябре 2022 года ВВП Украины может сократиться в сравнении с ноябрем 2021-го на 41%.

- В Борисполе насмерть замерз пришедший к "Пункту незламности/несокрушимости" местный житель, которого не пустили погреться из-за сопровождавшего его "плохого запаха".

- Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской городской администрации сообщил, что света в Одессе, вероятнее всего, не будет 2-3 месяца. Одесситам предлагают переехать в другие регионы.

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