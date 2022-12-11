Тайные переговоры и новая надежда: В обмене Бута и Грайнер увидели важный знак про отношения России и США

Российского предпринимателя Виктора Бута обменяли на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 9 декабря, что называется, «по горячим следам», вместе с известным журналистом и общественным деятелем Виталием Коротичем мы уже оперативно откомментировали факт прибытия в Москву вечером, 8 декабря, освобождённого из американской тюрьмы российского предпринимателя Виктора Бута. (Его обменяли на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.)

Журналист и общественный деятель Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Коротич тогда, с очень небольшой долей оптимизма, сказал: «Вот что-то друг другу навстречу мы сделали, и уже хорошо… Мы с американцами хоть о чем-то договорились – уже спасибо».

Спустя некоторое время Виталий Алексеевич добавил в «бочку противостояния России и США» ещё одну небольшую «ложку оптимизма», смешанного с «некоторой надеждой»…

Впрочем, вот те несколько абзацев, которые он прислал вдогонку к нашему с ним комментарию…

«Спасибо; как всегда прекрасно. (Это Коротич про нашу публикацию. - А.Г.)

Виктор Бут провел в тюремном заключении 14 лет. Фото: стоп-кадр видео

Когда я говорил, то уже стоял одетый, выходя за утренней почтой- то есть за «Комсомолкой», а потом подумал, что в нашей беседе могла быть еще одна тема...

Мы-то читаем газеты, смотрим массовое ТВ и слушаем всеобщее радио.

Но, слава Богу, где-то «там», по защищенным линиям связи, всё-таки происходит общение знающих дело серьезных людей - они предупреждают один другого (язык не поворачивается сказать «друг-друга»), договариваются про вот такие обмены (речь о Буте и Грайнер. - А.Г.), но и предупреждают о полете такого-то самолета, который не надо трогать.

Хорошо, что есть этот уровень - это одна из надежд.

По-моему, я вам рассказывал, но все равно вспомню…

В 80-х я был на сессии Генассамблеи ООН в составе официальной делегации УССР (Украинской советской социалистической республики. - А.Г.) И договорился с тогдашним послом СССР в Вашингтоне Добрыниным, что на уикенд приеду к нему в гости из НЙ (Нью-Йорка) - пообщаемся. Но накануне на сессии Генассамблеи выступил тогдашний госсекретарь США (по-моему это был Хейг) - проклиная нас, то есть «империю зла», и суля ей всяческий напасти.

Бриттни Грайнер отбывала наказание в Мордовии. Фото: стоп-кадр видео

На всякий случай, я тут же Добрынину позвонил - мол, войной попахивает, удобно ли нам будет расслабляться?

Добрынин даже не комментировал мои опасения подробно, а подтвердил свое приглашение и заодно попросил: «Как раз у меня намечается обед с Хейгом, что-то там будет и у него; он очень просил меня достать несколько бутылок «Горилки с перцем», которую весьма уважает - захватите с собой пару бутылочек, когда будете ехать…»

Конечно, я захватил.

Это я к тому, насколько важны личные контакты и закрытые телефонные линии…

Примеров у меня, да и вокруг нас, достаточно…

Будем очень надеяться, что Россия и США не только меняют Бута и Грайнер, но и ведут переговоры «за шторами»…

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