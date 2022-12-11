Русский Мариуполь восстает из руин: Что происходит сейчас в городе

Совсем скоро все увидят новый Мариуполь
Фото: "КП" Архив
Экс-премьер России, глава Общественного совета при Минстрое эти выходные провёл в Донбассе. В воскресенье, 11 декабря, когда командировка Сергея Степашина в Донецкую народную республику завершалась, с ним на связь вышло Радио «Комсомольская правда»…
… - Алло! Сергей Вадимович, у нас такие сведения, что вы сегодня побывали (то ли тайно, то ли конспиративно, то ли открыто) в Донбассе. Это так?
- Да, побывал. Но почему тайно? Совершенно открыто - это же наша, российская территория.
Да, я был в Мариуполе, посмотрел, как реализуется поручение президента Владимира Путина.
Прежде всего - это подготовка к зиме жилья, обеспечение домов отоплением, строительство котельных…
Сергей Степашин посмотрел, как в Мариуполе реализуется поручение президента Владимира Путина
Фото: "КП" Архив
Мы даже вручили ключи от квартир новоселам одного из домов, который краснодарцы построили.
В общем-то, весь город посмотрели, оценили разрушения, наметили перспективы.
Подъехал руководитель ДНР Денис Пушилин, мы с ним тоже пообщались.
Было руководство Фонда развития территорий – гендиректор Ильшат Шагиахметов, замминистра строительства...
Так что, Саш, никакой тайны не было. Мы открыто работаем, открыто помогаем людям после той беды, которая случилась с жителями города.
Основная задача - подготовка к зиме жилья, обеспечение домов отоплением, строительство котельных
Фото: "КП" Архив
- А кто из заместителей главы Минстроя был?
- Валерий Леонов. Он непосредственно отвечает за возрождение Мариуполя, так мы это называем. Он там постоянно и находится, в Москву приезжает только на недельку, а так там живет.
И, вообще, в этом районе большая команда сформировалась, кстати, те, кто работал в своё время в «Олимпстрое».
Это Евгений Солнцев, нынешний заместитель Пушилина. А ещё - бывший первый вице-премьер из Якутии Дмитрий Бердников…
- Он теперь там первый замглавы Мариуполя.
- Да.
- Прямо - настоящий десант видных руководителей.
- Так что, у нас там целая команда.
Я даже Пушилину сказал: «Мне это напоминает восстановление Ташкента после страшного землетрясения, когда весь Советский Союз помогал возрождать город». Вот сегодня примерно такая же история.
Сергей Степашин встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным
Ленинградцы здорово работают…
- То есть, из Питера, петербуржцы.
- … и мне это очень приятно - как ленинградцу.
Только что, передо мной, был Беглов.
Строят и дома, восстанавливают театр, кстати. Ну, для Питера восстановление театра – это хорошая традиция.
- Напомним, Александр Беглов - это губернатор.
- Да, губернатор Санкт-Петербурга.
Кстати, очень хорошо работает краснодарская компания, я их уже упоминал, - построила 18 домов.
И ещё два квартала великолепных зданий возвели военные строители.
В рабочей поездке по Мариуполю также участвовал гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов
Фото: "КП" Архив
Так что, я думаю, что мы совсем скоро увидим новый Мариуполь.
Вы знаете, и еще мы вспомнили (ну, я вспомнил, по крайней мере) город Грозный. Ты, Саша, был тогда со мной, когда мы вместе с Ахмат-хаджи Кадыровым приняли решение о том, что через два года столица Чечни должна быть без следов войны.
И это было выполнено. То же самое, я думаю, будет и в Мариуполе.
Мы прямо на совещании приняли такое решение.
- Это же тоже было поручение Владимира Путина - тогда, когда восстанавливали Грозный.
- Тогда было - да - поручение Владимира Владимировича. Но и мы сами тоже - инициативно - подходим к этим вопросам, принимаем, как говорили раньше, встречные планы.
Что касается подготовки к зиме, то построено 32 котельные. Все дома, где живут люди, сегодня с теплом. Это я проверил лично.
В Мариуполе предстоит еще много работы, но это - уже совершенно мирный город
Фото: "КП" Архив
- Батареи, что ли, проверяли прямо в квартирах?
- Конечно.
- По вашей командировке мы получили из Мариуполе очень хороший иллюстративный материал… А почему, судя по фото, вы именно с Шагиахметовым там находились, с гендиректором Фонда развития территорий?
- Я представляю попечительский совет этого фонда, он – его генеральный директор, так что - сам Бог велел нам работать вместе. Более того, я еще и Общественный совет при Минстрое возглавляю, как вы знаете. Поэтому, конечно, мы обсудили там и теперь будем решать и решаем весь перечень вопросов…
Но есть одна тема, которую я хочу поднять перед премьер-министром Михаилом Мишустиным.
- Может, и нам расскажете…
- Это, к сожалению, огромные пробки на границе.
- Это вы про наши новые территории.
- Да. Граница хоть и административная, но там пока еще действует паспортный контроль. Понятно, что это нужно делать, но когда по двое-трое суток стоят фуры…(С промтоварами, продуктами, стройматериалами и т. д. - А.Г.)
Мы сами полями ехали, чтобы объехать эту дикую пробку. А так бы, наверное, я приехал только в конце следующей недели в Москву.
- То есть, вы неофициально через административную границу только так смогли проехать? Вы так говорите - «полями ехали».
- Ну, это граница административная. Сейчас Мариуполь – это Россия.
- Ну, да, конечно. И еще. До вас не доносилась канонада или хотя бы в разговорах с Денисом Пушилиным эта тема звучала?
- Что касается Мариуполя, там совершенно безопасно сейчас, люди спокойно ходят по улицам, восстановили несколько парков.
Большие очереди, правда, были в Сберкассы за пенсиями, там пока еще на электронный вариант не перешли.
Нет, никакой стрельбы, никакой канонады не было.
Мариуполь, в отличие от Донецка - уже совершенно мирный город.
А Пушилин, он приехал из Донецка как раз на совещание - еще днем - конечно, мне порассказал о том, что по городу лупят каждый день.
Причем - бьют по домам, по больницам, по школам.
Просто нацисты настоящие. А Европа это не замечает, им наплевать на все это. И Госдепу США тоже.
- Скажите, а вот функции Шагиахметова… (связь прерывается)… Насколько мне известно, он же там тоже не наскоком бывает, а постоянно, как гендиректор Фонда.
- Практически каждую неделю… Да, связь здесь пока неустойчивая.
- Как там оценивают его работу?
- Очень хорошо.
Я просто две цифры приведу. Изначально была поставлена задача подготовить к зиме порядка 450 домов, подвести тепло, построить котельные, ну, и сделать капремонт.
Рабочая группа оценила разрушения, наметила перспективы
Фото: "КП" Архив
- Многоэтажных, имеется в виду.
- Да. Затем скорректировали задачу - до 750.
Сейчас принято решение, до конца этого года 1000 домов будет подведено к теплу. Вот это и оценка.
Оценка – то, что люди зиму встретят в тепле.
На самом деле, это огромная работа. Честно скажу, я не помню, чтобы мы где-то что-то такими темпами восстанавливали.
Работа системная, люди на месте, они там не по бумажкам работают.
Некоторых чиновников из Москвы - тех, кто отвечает за финансы - я бы туда тоже послал, посмотреть что происходит, что называется, на земле. А то говорят: зачем деньги даете, в «черную дыру» куда-то все уходит.
Вот пускай посмотрят, как надо работать на самом деле.
- Я хотел уточнить. Имеются в виду многоэтажные дома?
- Да, многоэтажные.
Проблема индивидуального жилья остается серьезной, хотя там целый кластер создан, и сейчас завезено огромное количество стройматериалов для индивидуального строительства.
Но мы, знаешь, какое сейчас решение предварительное приняли? В связи с тем, что индивидуальное строительство – вещь хлопотная и достаточно долгая, а людям жить где-то надо, поэтому - пускай граждане получают квартиры в многоквартирных домах, а участок земли у них остается…
- Понял. Сергей Вадимович, связь неустойчивая, но самое основное я записал. Спасибо вам огромное. До свидания.