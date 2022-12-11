В Германии установили очередной памятник сумасшедшей слонихе

Слава Туффи - дело довольно сомнительное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти немецкого города Оберхаузен открыли памятник слонихе Туффи, изготовленный в бронзе скульптором Йоргом Мазуром. Это уже третье изваяние знаменитого в Германии животного.

Сказать по правде, слава Туффи – дело довольно сомнительное и связано не с ее умом или достижениями, а с глупостью и недальновидностью директора цирка, в котором Туффи «работала» слонихой.

В 1950 году руководитель передвижного цирка, выступавшего в городе Вупперталь, решил привлечь внимание зрителей необычным зрелищем – слониху Туффи отправили покататься на знаменитой подвесной дороге.

Результат превзошел все ожидания – животное, по всей видимости, испугавшись вспышек многочисленных фотокамер, выпрыгнуло из вагона на ходу, разбив при этом окно, осколки которого ранили одного из журналистов.

Сама Туффи, упавшая в местную неглубокую речушку, отделалась легким испугом и несколькими ссадинами, но при этом навсегда вошла в историю города – в Вуперталле ей уже установили два памятника, а изображения слонихи можно встретить повсеместно.

Оберхаузен же, по мнению его властей, имеет к происшествию самое непосредственное отношение – некогда здесь были изготовлены стальные дуги, которые использовались при создании подвесной дороги Вуперталле. Именно этот конструктивный элемент, конечно же, помимо самой слонихи, использовал Мазур при создании памятника весом в 1,2 тонны.