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11 декабря 2022 11:00

Киркоров отсутствовал, Басков прихрамывал, Севиль обнажилась: Что случилось на «Золотом граммофоне»

На ВТБ «Арене» отгремела национальная музыкальная премия
Игорь ПОЛЯКОВ
С такой фигурой и внешностью Севиль можно все

С такой фигурой и внешностью Севиль можно все

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году раздача главных музыкальных призов прошла без ряда знаменитых артистов. Отсутствовал Григорий Лепс, который в эти дни гастролирует по Беларуси. Впрочем, музыкальные промоутеры уверены, что Лепс так распределил свой гастрольный график, чтобы лишний раз не попадаться на глаза репортеров, которые обязательно расспросят его о скандальной драке в Питере. Не было и Филиппа Киркорова, который уже не первый год не появляется на церемонии. По слухам, из-за какого-то недопонимание с организаторами премии.

Вместо Ивана Урганта вести премию пригласили Вадима Галыгина в паре с Екатериной Скулкиной. Покинул по понятной причине премию и украинский десант артистов. Впрочем, Лобода оказалась легко заменяема Анной Асти. Новая звезда мало того, что сейчас внешне стала абсолютной копией своей опальной коллеги, так и балет и директора переманила у Лободы.

Николай Басков недавно перенес серьезную операцию на ноге

Николай Басков недавно перенес серьезную операцию на ноге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прихрамывая приехал на церемонию Николай Басков. Артист недавно перенес серьёзную операцию на ноге, но уже вернулся к выступлениям.

- Пока те танцую, но надеюсь, что в новом году буду скакать как кролик. Оперировали связки. Чего только не написали обо мне: и что я тяжело болен, и что я чуть ли не на инвалидной коляске. Все хорошо, работаю, это обычная травма, - пояснил «КП» «золотой голос».

Ну, а на красной дорожке и на сцене, артистки, как всегда, как могли привлекали внимание репортеров своими нарядами.

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич

Фото: Личный архив героя публикации

Кто угадал с дресс-кодом, а кто промахнулся с выбором образа «КП» рассказала стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Полина Гагарина

У Полины Гагариной идеальная фигура

У Полины Гагариной идеальная фигура

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Комбинезоны уже не первый год в тренде. А тут ещё супермодная вещь-комбинезон, переходящий в сапоги. У Полины идеальная фигура, она даже в пыльном мешке будет красавицей. Однако есть у меня замечания к укладке. Слишком небрежно уложены волосы. Явно не для музыкальной премии. Кажется, что артистка просто забыла помыть голову или приехала на церемонию с поезда, - говорит стилист Ирина Ковалевич.

Люся Чеботина

В кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной

В кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Люся - очень красивая девушка и на мой взгляд, одна из самых стильных певиц на нашей сцене. Чулки, кокетливо выглядывающие из высокого разреза - мировой тренд. Такие наряды были уже у Анджелины Джоли и у Ким Кардашьян. Вообще в такие кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной, - объясняет наш эксперт.

Анна Семенович

Костюм явно мал Анне Семенович

Костюм явно мал Анне Семенович

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Анна - огонь. Красивый макияж, эффектная укладка. И формы волнующие. Но одежда подобрана не по размеру. Костюм явно мал Семенович. Анне бы найти стилиста, который бы достойно упаковал всю эту красоту.

Асти

С темными локонами Асти выглядела более оригинально

С темными локонами Асти выглядела более оригинально

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ещё одна Анна. И снова сексапильный стиль. Латексный комбинезон, высокие ботфорты, расшитые стразами. Двойник Лободы. На мой взгляд, с темными локонами Анна выглядела более оригинально. У нее прекрасный репертуар, зачем ей эти постоянные сравнения с Лободой?

Севиль

Севиль - новая солистка Артик&Асти

Севиль - новая солистка Артик&Асти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Новая солистка Артик&Асти Севиль за кулисами ходила в голливудской лебяжьей накидке. А на сцене обнажилась до серебристого купальника. Севиль можно все. С такой фигурой и внешностью. Она всегда выглядит, как дива.

Ханна

Ханна умеет привлечь внимание публики

Ханна умеет привлечь внимание публики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ханна пошла по стопам Рианны и не стесняясь, без всяких предрассудков демонстрирует зрителям свой голый беременный животик. Фигура позволяет. Платье подобрано идеально, Ханна умеет привлечь внимание публики.

Лариса Долина

Лариса Александровна решила одеться соответственно возрасту. Получилось скучно

Лариса Александровна решила одеться соответственно возрасту. Получилось скучно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такое впечатление, что Лариса Александровна испугалась хейтеров, которые постоянно журят ее за мини, и решила одеться соответственно возрасту. Скучно. Черное полотно и все. Я думаю, такой эффектной женщине не надо боятся пересудов и продолжать нас радовать яркими нарядами, - считает стилист Ирина Ковалевич.

Елена Север

Красное платье-футляр всегда в тренде

Красное платье-футляр всегда в тренде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Элегантная, стройная. Я давно заметила, что Елена выглядит «белой вороной» в нашем шоу-бизнесе. Ее стиль я бы сравнила со стилем Софи Лорен. Прекрасный выбор наряда. И красное платье-футляр всегда в тренде.

КОГО НАГРАДИЛИ?

Полина Гагарина «Вчера»

Николай Басков «Лучший день»

Дима Билан и Zivert «Это была любовь»

Дмитрий Маликов «Ночь расскажет»

Ирина Дубцова «Гештальты»

Митя Фомин «Полутона»

Владимир Пресняков и Артемий Пресняков «Всё нормально»

Artik&Asti «Гармония»

Dabro «Услышит весь район»

Слава и Анна Семенович «Бумеранг»

Мот «Август – это ты»

Filatov & Karas «Движ»

Стас Пьеха «Без тебя»

Jony «Титры»

Марина Бриз «Не трогай меня»

Emin «На обратной стороне»

Anna Asti «По барам»

Люся Чеботина «Солнце Монако»

Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир «Как огонь и вода»

Сергей Лазарев «Танцуй»

Ханна «Море»

Лариса Долина «Двое на ветру»

Hammali&Navai «Птичка»

Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская.

Также специальный приз был вручен Диме Билану – впервые в истории «Золотого Граммофона» он стал обладателем уникальной зелёной статуэтки. Начиная с этого года, «Зелёный Граммофон» будет вручаться артистам, которые внесли свой вклад в защиту окружающей среды.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ