«Российские инсулины не хуже и не лучше импортных. Они такие же»: Что происходит с лекарствами в аптеках сейчас

Наша страна стремится снизить зависимость от импорта и наращивать выпуск отечественных медикаментов Фото: Shutterstock

- После введения санкций фармкомпаниям - и нашим, и зарубежным, поставляющим лекарства в Россию, пришлось серьезно перестраивать свою работу, - рассказывает аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. - Возникли сложности с транспортировкой сырья и готовых препаратов, с денежными расчетами. Из-за этого выросли сроки доставки медикаментов на прилавки аптек, в больницы и пункты обеспечения льготников.

Перебои по причинам такого рода, как правило, временные. Долгосрочного критичного дефицита каких-либо лекарств в массовом масштабе на сегодня нет, подчеркивает эксперт. Однако врачи и пациенты зачастую говорят о трудностях при поиске таблеток. Почему?

Одна из причин - замена производителей и, соответственно, торговых марок лекарств, рассказывает Николай Беспалов. Наша страна стремится снизить зависимость от импорта и наращивать выпуск отечественных медикаментов. Так, например, в апреле было объявлено о старте производства очень востребованного препарата для лечения щитовидной железы, L-Тироксина. У него то же действующее вещество, что и у зарубежных лекарств, которые привыкли выписывать врачи и покупать пациенты. Но люди, по крайней мере первое время, ищут упаковку давно знакомых таблеток известного им иностранного производителя. И если именно ее нет, то заявляют, что не нашли «свое» лекарство.

«Да, в какой-то момент времени в наличии может не оказаться привычного препарата. Но зато практически всегда есть его аналоги», - говорит Беспалов. Насколько они качественные? Стереотипное представление о том, что импортные таблетки «лучше, чище, эффективнее», уже отходит в прошлое, поясняют специалисты. Сейчас наши заводы используют современные технологии со строгим контролем процесса производства. Кстати, эксперты научно-просветительского проекта «Биохимикум» провели сравнительное исследование отечественных и зарубежных инсулинов. И сделали заключение: «Российские инсулины не хуже и не лучше импортных. Они такие же».

При этом стоит учитывать, что сам факт замены лекарства, которое человек принимал многие годы, может служить стрессовым фактором, отмечает Николай Беспалов. А стресс, в свою очередь, может ощутимо влиять на качество лечения. Поэтому в первое время после перехода на новый препарат эффект может отличаться от прежнего - именно в силу особенностей восприятия пациента.

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