Американцев возмутила продажа картины Хантера Байдена за огромные деньги

Покупателем стал человек, не пожелавший раскрыть свое имя. Фото: галерея Жоржа Берже

Граждан США возмутила сделка по продаже картины Хантера Байдена. По мнению пользователей соцсетей, это всего лишь схема по отмыванию денег «корпорацией Байденов».

Картина Байдена-младшего, получившая крайне негативные отзывы критиков, была продана на выставке в Нью-Йорке за $225 тысяч. Покупателем стал человек, не пожелавший раскрыть свое имя.

Таким образом, Хантеру Байдену за полотно очень сомнительного качества от анонимного лица вполне официально были переведены солидные средства. При этом сама сделка происходит на фоне разбирательства в отношении Хантера Байдена в связи с информацией, обнаруженной на его ноутбуке.

Новая серия картин Хантера Байдена называется «Хайку». Фото: галерея Жоржа Берже

Ранее экс-глава Минюста и 82-й Генеральный прокурор США Эрик Холдер призвал к проведению беспристрастного и честного расследования в отношении сына президента страны. Однако в такую возможность верит не слишком много американцев.

– Фамилия Хантера – Байден, поэтому ФБР и Министерство юстиции не проводят расследования и не преследуют его, – выразил мнение большинства один из пользователей Twitter.