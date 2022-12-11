Назван главный способ защититься от косящего всех свиного гриппа

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, мы вроде с вами и лекцию прочитали целый час на Радио «Комсомольская правда», потом еще «агитка» была в газете и сайте - где мы прививались сами под вашим предводительством, еще несколько материалов по поводу гриппа… А вот сейчас приходит информация, что, несмотря на все старания Онищенко, Гамова, «Комсомольской правды», в 74 регионах обнаружен свиной грипп, и к Новому году - уже грозятся, что будет пик эпидемии. Как быть, как нам оправдаться, что посоветовать?

- Ну, во-первых, усилия предпринимало все медицинское сообщество нашей страны…

- Не только мы.

- Результатом этого является то, что где-то порядка 54% населения привито. Этого мало. Здесь, прежде всего, школьники, пожилые люди и граждане, связанные с общением с большим количеством народа.

Эта цифра - 54 % - небольшая, нам надо где-то порядка 70-80 миллионов человек привить, чтобы у нас образовался популяционный иммунитет.

- А привито-то сколько миллионов?

- Ну, где-то порядка 50-60. Надо больше.

- Что же теперь делать?

- Прежде всего, конечно, необходимо, чтобы предприниматели, владельцы крупного, среднего, малого бизнеса привили всех своих наемных рабочих. Для этого им нужно купить вакцину. Это будет им экономически выгодно, а не просто - какая-то благотворительная обуза, которая приводит к их, как они во многом думают, избыточным тратам, которые не возвратятся им. Возвратятся! И не надо быть такими ненасытными и недальновидными.

- А сколько стоит вакцина?

- Там цена небольшая.

Смотря сколько покупать - одну дозу или 100 тысяч доз, цена будет разная.

Но она недорогая, наша вакцина и всегда была гораздо дешевле, чем импортная.

Мы, рассуждая о гриппе, неоднократно, как вы правильно отметили, говорили, что одним из прогностически неблагоприятных факторов…

- Ой, мы так сложно не говорим и не пишем!

- Тогда - просто: обычно самое опасное начало – это конец ноября.

И вот прошла только первая декада декабря, а мы уже с тревогой говорим, что охват регионов, где выделяется H1N1 2009 года, уже высок. Это первый признак того, что эпидемия началась рано, значит, она будет интенсивной. Неблагоприятным фоном этого является трехлетняя пандемия коронавируса…

- Вот!

- … которая во многом исчерпала наши защитные ресурсы, каждого и всех вместе.

И, поэтому, на что мы обращаем внимание?

- Да, на что?

ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ АКАДЕМИКА ОНИЩЕНКО

ИТАК, ПЕРВОЕ.

- Продолжаем вакцинацию…

- А нам надо? Мы же с вами, Геннадий Григорьевич, уже привились в октябре еще у нас в «Комсомолке».

- Нам с вами не надо, мы с вами привились.

Но мы, опять-таки, не являемся большинством.

А большинству надо делать прививки - как я сказал уже, за счёт тех возможностей, которые есть у бизнеса.

- Геннадий Григорьевич, а почему не за счет государства?

- Потому что государство свою часть пути прошло. Оно привило тех, кого нужно было привить. Гриппозная вакцина является вакциной так называемого «Календаря прививок», и ее прививают в группах риска.

Первая группа – это школьники. Вторая - медики и врачи. Затем - старшая возрастная группа. Всех остальных нужно прививать за счет бизнеса. А если у людей есть возможность не дожидаться, когда работодатель соблаговолит прислушаться к нашим стенаниям, пусть пойдут, купят вакцину и привьются.

ВТОРОЕ

- Следующее – неспецифическая профилактика. Это, прежде всего, маски. Надевайте их, пожалуйста, и носите. Маски россиянам особенно идут!

ТРЕТЬЕ

- Неспецифическая профилактика – это и нормальное питание, прием витаминов…

ЧЕТВЁРТОЕ

- Ещё - размеренный образ жизни, пребывание на воздухе, физическая активность.

ПЯТОЕ

- И, наконец, - разграничительные мероприятия.

- В семье?

- Да. Если у вас дома появился больной, особенно ребенок, - надо изолировать его, по возможности, в отдельную комнату, ухаживать за ним, используя средства защиты.

* * *

И все это даст нам возможность сдемпфировать эту ситуацию, срезать пики.

- Что сделать?

- Сдемпфировать – будем говорить так…

- Как понять?

- То есть - сдержать эту ситуацию, не дать ей распространиться и пережить нам это.

- Понял. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич!

- Пожалуйста..

ОСТРЫЙ ВОПРОС

А не опасно ли от гриппа прививаться в декабре - январе, в разгар эпидсезона?

- Геннадий Григорьевич, а мы вот не ответили с вами на самый важный вопрос для людей. А можно ли, вообще, прививаться от гриппа в декабре-январе, в разгар эпидсезона?

- Можно. В тех регионах и в тех коллективах, где еще он пока… Пока еще разгара нет, грипп только набирает силу.

Хотя - сказать, в общем, «да» и, в общем, «нет» - нельзя.

Но, исходя из конкретной реальной обстановки в семье, на работе, в регионе, - это ( о есть, вакцинацию от гриппа. - А.Г.) нужно продолжать делать.

Ну, представьте себе, пожилой человек, находится постоянно дома, не привился. Он может привиться прямо сейчас, через недельку у него выработается иммунитет… Если он эту неделю, допустим, не ходит на работу, не ездит в транспорте, и так далее, где может заразиться гриппом. Но привиться надо.

- А если - в коллективе?

- Александр, по-моему, яснее, чем я сказал, не ответишь.

В каждом конкретном случае принимается решение с участием как желающего привиться, так и - медицинских работников.

КСТАТИ

Когда классы в школе распускать на неделю?

- Сегодня очень хороший инструмент борьбы против гриппа используется в школах, - считает академик Онищенко. - 20% в классе не пришло сегодня на занятия – класс распускается на неделю, дается домашнее задание, и все сидят по домам. Это очень хороший инструмент, которым тоже нужно пользоваться.

Как отмечать Новый год?

- Нужно сегодня помнить и о том, что мы стоим в преддверии новогодних праздников, - беспокоиться академик Онищенко. - И, исходя из конкретной эпидемической ситуации в населенном пункте, в регионе, в целом в стране, нужно планировать эти мероприятия. Праздновать нужно, но - так, чтобы новогодние праздники не стали площадкой для интенсификации пандемического роста заболевания…