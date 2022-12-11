Минобороны России сообщило об уничтожении трех диверсионных групп ВСУ

За минувшие сутки ВСУ понесли очередные потери Фото: Александр КОЦ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков продолжил знакомить представителей СМИ с жертвами киевского режима.

За минувшие сутки ВСУ понесли очередные потери: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском уничтожено до 65, на Донецком до 40, на Южно-Донецком до 40.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении у населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

Сожжены десятки танков, бронетранспортеров и машин.

За сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы: пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман и взвод реактивных систем залпового огня «Град».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

341 - самолет.

181 - вертолет.

2647 - беспилотных летательных аппаратов.

393 - зенитных ракетных комплекса.

7057 - танков и других боевых бронированных машин.

926 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3676 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7547 - единиц специальной военной автомобильной техники.