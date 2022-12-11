Сербия находится на грани войны с Косово Фото: REUTERS

Конфликт Сербии и Косово: что произошло

Глава правительства Сербии Анна Брнабич заявила только что: страна находится на грани войны с Косово из-за действий косовского премьера и бездействия Евросоюза. И действительно - в самопровозглашенном крае всю ночь и утром в воскресенье были слышны взрывы и звук перестрелок.

Что же произошло? Косовские сербы (они после ряда массовых депортаций и прямого выдавливания со своих территорий составляют сейчас около 120 тысяч человек из 1,8 миллиона населения Косово) возвели баррикады из грузовиков на трассах в северной части края, где сербское меньшинство проживает компактно. Это случилось после того, как местные власти арестовали бывшего полицейского Деяна Пантича, который месяц назад вместе с несколькими другими коллегами-сербами подал в отставку со службы в знак протеста против решения Косово заменить выданные Белградом автомобильные номерные знаки на номера из Приштины. В ответ бойцы косовского спецназа в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием (что запрещено специальным соглашением) блокировали пропуск в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии. Власти обвинили Пантича в «терроризме», заявив, что он «вместе с членами криминальных групп совершал нападения на косовских полицейских». Сербы же утверждают, что Пантич был задержан на КПП при переходе из Сербии в Косово. В Белграде винят в обострении обстановки косовского премьера Альбина Курти, поощряющего, по мнению сербской стороны «организованный террор» и этнические чистки. А также Евросоюз, который закрывает глаза на взрывоопасную ситуацию.

Что будет дальше

Масла в огонь подлило и сообщение о том, что Приштина назначила на 18 декабря местные выборы в муниципалитетах с сербским большинством, которые главная сербская политическая партия призывает бойкотировать.

Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что правительство Косово во главе с Курти в 2022 году допустило рекордное число инцидентов против косовских сербов. «По инцидентам на национальной почве 2022 год стал рекордным. В 2021 году у нас было 128, а до 8 декабря этого года уже 131 случай», - сказал лидер Сербии.

Если к рождественским праздникам ситуацию не удастся взять под контроль, то встреча Нового года в крае может оказаться поистине кровавой.

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