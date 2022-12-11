Французский генерал Яковлефф предложил украинцам бомбить парады Победы 9 мая

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф Фото: Кадр видео

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф в эфире французского телеканала LCI родил достойную украинского ветеринара-юриста Данилова идею – бомбить 9-го мая Парады Победы в российских городах. И предложил сделать это украинцам.

- Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические, - заявил Мишель. - Например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов

Символично, что произошло это буквально сразу после того, как из Вашингтона донеслись сигналы, что США не будут удерживать Украину от ракетных ударов по территории России. генерал-отставник принял сигнал и срезонировал. Причем, уже не в первый раз. Ранее он в августе заявлял, что Парижу следует направить на Украину французских военнослужащих, причем, не для того, чтобы попытаться развести стороны.

- Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории, - выступил он тогда с инициативой, которая немало изумила самих французов.

- Когда наши генералы занимают высокие посты в НАТО, они начинают защищать политику подконтрольной США организации, а не интересы Франции. Как и в Европарламенте, где многие забывают отстаивать прежде всего интересы Франции, - иронично прокомментировал тогда выступление генерала депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

И депутат знает, о чем говорит. Генерал, хоть и является по военному образованию танкистом, долгое время прослужит во французском Иностранном легионе, участвовал в зарубежных военных кампаниях Франции в операциях "Щит пустыни", "Буря в пустыне", служил в Боснии, а завершил свою военную службу в Генеральном штабе НАТО в Брюсселе, где провел достаточно много лет перед отставкой. Однако, за все время службы никаких героических деяний генерал, похоже, не совершил и ни за какие подвиги не отмечен. В основном, отличали генерала на военных учениях. Сначала Франции, а потом и НАТО. Последние учения НАТО под его руководством прошли в 2013-м году в Восточной Европе.

Впрочем, главное для Мишеля вовсе не Украина, судьба украинцев интересует его меньше всего. Для него главное – нестерпимость осознания победы Советского Союза над гитлеровской Германией.

- Поражение России перечеркнет для НАТО победу СССР над нацистской Германией, - заявил Яковлефф, тем самым выпустив наружу свой (и Запада также) самый подспудный страх, который все эти годы там стремятся закопать поглубже в своих душонках и забыть. А он не закапывается.

Судя по фамилии, генерал происходит из офранцузившейся семьи с русскими корнями. Если исходить из карьеры, то предки генерала бежали из России после революции или отбыли в конце Гражданской войны. А потому ему, наверное, вдвойне хочется реванша. И за Гражданскую, и за Вторую Мировую. Был бы русским, звался бы Михаилом (как архангел), но получилось, что получилось - типичный Мишель.

Скажите, Мишель, а это не ваш папа показывал гитлеровцам, как пройти на Пляс Пигаль в Париже на той известной фотографии? Извините, это был дедушка? Или ваши предки были среди тех французских эсэсовцев, которые до последнего обороняли рейхсканцелярию, когда уже и Гитлер застрелился, и немцы сдались? А потом товарищ Сталин допустил вас в число победителей, вызвав неподдельное изумление Кейтеля. И вы до сих пор этого не можете нам простить? Или того, что свою страну сдали Гитлеру за 43 дня, о чем впору писать учебники военной тактики и стратегии? Согласен, обидно. Но, как там у вас говорят – се ля ви.

Мишель, не знаю, хватит ли квалификации психотерапевта, чтобы исправить ваши психические девиации, или вам уже пора обращаться к психиатру с "тяжелыми" лекарственными средствами. Это ведь уже не какие-то обычные рядовые психические комплексы, а серьезное заболевание. Смотрите, а то повторите "подвиг" американского министра обороны Джеймса Форрестола, покончившего с собой в 1949-м в госпитале с криком: "Русские идут". Только вот в отличие от США во Франции в честь генерала Мишеля авианосец не назовут. У Франции он всего один – "Шарль де Голль".

А вот французам таких генералов стоит сразу отправлять в такую глубокую отставку, чтобы их днем с огнем с собаками не могли отыскать. А то, знаете, доведут до греха. Честное слово, доведут. Вместе с НАТО. И, кстати, выходили бы вы из этого альянса, право слово. Шарль де Голль, самый великий ваш президент, поверьте, не зря это сделал в свое время.